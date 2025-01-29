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Сегодня, 18:22

Ваше уверен, что опыт решения проблем с машиной был полезен для «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше уверен, что опыт решения проблем с машиной в прошлом году был полезен для команды.

«В «Формуле-1» вы всегда находитесь в поиске решения какой-то проблемы. И одна из наших задач в том, чтобы их предвидеть. Прошлогодние трудности с корреляцией в тех областях, которые нам были известны, сейчас решены. Вопрос в том, где они возникнут теперь. Опасно слепо доверять сделанным выводам, нужно все рассматривать в перспективе.

Команда остается сильной, когда вы испытываете сомнения. Если вы полностью уверены в себе и своих силах, то потерпите неудачу. Я считаю позитивным опыт решения тех проблем, которые возникли у нас в прошлом году. Когда побеждаешь, ты не будешь докапываться до сути, а если не можешь побеждать, то будешь искать причину, что в итоге позволит сделать следующий шаг», — рассказал Ваше Motorsportweek.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Источник: motorsportweek
Формула-1
Ред Булл
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