Руководитель «Феррари» объяснил новое расписание гоночных уик-эндов «Формулы-1»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал новый формат расписания заездов на этапах «Формулы-1».

«Безусловно, новый формат должен получиться более динамичным. Можно, конечно, высказываться о том, почему эти изменения производятся так поздно, но в конечном счете, раз уж мы все без исключения на них согласны, это стоит сделать. Мне формат нравится. Я не большой поклонник формата с обычной второй практикой (в пятницу). Иногда это довольно скучно. Не для нас, конечно, ведь команды получают много данных. Но вот зрителям — если вы не знаете, чем занимаются команды, сколько у кого топлива и так далее, — это и правда может быть скучным. Попытаться сделать уик-энд более динамичным — это хорошее решение», — приводит слова Вассера Motorsport.

На шести Гран-при этого сезона будет новое расписание: в пятницу проводится сессия свободных заездов и квалификация, в субботу — квалификация к спринту и спринт-заезд. Главная гонка этапа по-прежнему будет проводиться в воскресенье.