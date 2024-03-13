Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

13 марта, 21:20

Вассер ответил на вопрос о возможном присоединение Бермана к «Феррари» в будущем

Алина Савинова
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что пока рано делать прогнозы по поводу будущего перехода пилота «Премы» Оливера Бермана в «Формулу-1».

«Не нужно задавать вопросов о том, что будет после Льюиса Хэмилтона, ведь Льюис еще даже не успел присоединиться к нашей команде! Но для Олли это, безусловно, хороший знак, важное достижение. На этапах в Мельбурне и Имоле он вернется к своей работе в «Формуле-2», и для Олли именно этот вызов является самым важным. Выступление в Джидде можно считать шагом вперед. Но никак не конечной целью. Он хорошо проявил себя в этот уик-энд, но впереди его ждут новые испытания в «Формуле-2», — заявил Вассер.

Берман, который выступает за команду «Према» в «Формуле-2», в этом сезоне дебютировал в «Королевских гонках» на «Гран-при Саудовской Аравии» за рулем болида «Феррари». 18-летний британец заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который перенес операцию по удалению аппендицита. В своей дебютной гонке в «Формуле-1» Берман занял седьмое место и принес очки итальянской команде.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/vasseur-downplays-future-ferrari-f1-chance-for-bearman/10586792/
Феррари
0
Читайте также
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис — о доминировании «Ред Булл»: «Если кто-то делает свою работу лучше, он победит»

Вассер: «Если «Феррари» все сделает правильно, то сможет побороться с «Ред Булл»