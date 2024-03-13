Вассер ответил на вопрос о возможном присоединение Бермана к «Феррари» в будущем

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что пока рано делать прогнозы по поводу будущего перехода пилота «Премы» Оливера Бермана в «Формулу-1».

«Не нужно задавать вопросов о том, что будет после Льюиса Хэмилтона, ведь Льюис еще даже не успел присоединиться к нашей команде! Но для Олли это, безусловно, хороший знак, важное достижение. На этапах в Мельбурне и Имоле он вернется к своей работе в «Формуле-2», и для Олли именно этот вызов является самым важным. Выступление в Джидде можно считать шагом вперед. Но никак не конечной целью. Он хорошо проявил себя в этот уик-энд, но впереди его ждут новые испытания в «Формуле-2», — заявил Вассер.

Берман, который выступает за команду «Према» в «Формуле-2», в этом сезоне дебютировал в «Королевских гонках» на «Гран-при Саудовской Аравии» за рулем болида «Феррари». 18-летний британец заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который перенес операцию по удалению аппендицита. В своей дебютной гонке в «Формуле-1» Берман занял седьмое место и принес очки итальянской команде.