Вассер: «Новая машина «Феррари» — не просто доработанный прошлогодний болид»

Глава «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал трудности Льюиса Хэмилтона в адаптации к автомобилю.

«Мы делаем максимум для наших гонщиков, чтобы они могли комфортно чувствовать себя за рулем. Оба болида получают одинаковое внимание. После спринта в Китае в субботу журналисты активно обсуждали эту тему, но, думаю, всем стоит немного успокоиться.

В этом году мы создали совершенно новую машину — это не просто модернизированная версия прошлогодней модели. Из-за этого нам сложнее подобрать идеальный баланс и настройки, но с похожими вызовами сталкиваются все команды. Порой разница между приемлемым и неидеальным балансом — всего одна десятая секунды на круге.

Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящих гонках. Команда работает слаженно, оба пилота движутся в одном направлении, и в коллективе царит здоровая атмосфера. Все это поможет нам вернуться в борьбу», — приводит слова Вассера издание RacingNews365.