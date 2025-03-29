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Формула-1

29 марта, 14:02

Вассер прокомментировал вопрос о том, мог бы он заменить пилота после двух гонок

Камила Абдурахманова
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Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Фредерик Вассер ответил, смог бы убрать пилота коллектива, как сделали в «Ред Булл» с Лиамом Лоусоном после двух этапов сезона-2025.

«Поменял бы я пилота после двух Гран-при? В «Ред Булл» действуют именно такие правила. Трудно судить о ситуации в другой команде со стороны. Неизвестно, что привело их к такому решению. Есть множество причин, которые известны только команде и гонщику, а иногда даже пилот их не знает.

Может показаться, что это жестко, ведь прошло всего две гонки. Но нам известно не более 10% фактов, поэтому мы не можем судить. Мне не нравится, когда люди критикуют наши действия, и я не собираюсь поступать так же по отношению к другим», — заявил Вассер в интервью L'?quipe.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: L'&#201;quipe
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Формула-1
Феррари
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