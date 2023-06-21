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Сегодня, 15:52

Вассер рассказал о будущем переходе в «Феррари» инженера топ-уровня

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о будущем переходе в команду инженера топ-уровня.

«Проблема «Ф-1» – в инертности. С одной стороны, все выглядит очень подвижным. Мы можем быстро менять вещи, порой проблему можно решить за ночь, порой в промежутке между гонками. Но реальность нашего бизнеса такова, что если вы захотите немного подправить курс своей лодки, то будете уже не так проворны, чтобы быстро это осуществить. И мы знаем, что если хотим собрать команду специалистов, то речь будет идти не о днях, а о годах.

Например, пару недель назад я подписал контракт с одним из топ-специалистов. Но он присоединится к нам только в 2025 году. И работать над машиной начнет только в 2025 или даже 2026 году. И такое ожидание кажется долгим. С другой стороны, если ничего не делать, то через полгода все станет только хуже. Так что такие вещи нужно признать как основу «Формулы-1». Если в какой-то момент вы остановитесь, то лишь отсрочите нужный результат», – приводит слова Вассера Autosport.

Формула-1
Феррари
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