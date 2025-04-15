Вассер: «Феррари» поможет Хэмилтону привыкнуть к машине, но и он сам должен адаптироваться»

Глава «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о сложностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон, перейдя в новую команду.

«Две гонки не сравнятся с двенадцатью годами в одной команде. Конечно, нам нужно прогрессировать, но это касается всех: и команды, и самого Льюиса. Это часть нашей спортивной ДНК, и я рад, что у него такой подход: «Да, мне тоже нужно работать и подстраиваться под машину».

Мы будем улучшать болид, делая его более удобным для Льюиса, но и он должен приложить усилия. Пока наше взаимодействие проходит продуктивно и в позитивном ключе», — отметил Вассер motorsportweek.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.