Вассер заявил, что «Феррари» будет обновлять болид каждую гонку до конца сезона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о стратегии модернизации машины, которой его команда будет придерживаться в течение сезона.

«Мы не собирались привозить обновления в Монако, потому что это сложно. В Монако по ходу уик-энда всегда хочется гораздо больше сосредоточиться на настройке и пилотировании. Но мы все же привезли те новинки, которые должны были выйти на трассу в Имоле. Ещё один шаг вперед мы сделаем в Барселоне на следующей неделе. Мы не планируем привозить большой пакет обновлений каждые пять гонок — мы будем привозить небольшие новинки каждую гонку. Поэтому после Барселоны у нас будет небольшое обновление в Монреале и еще по одному в Великобритании и Австрии. Мы планируем обновлять машину к каждой гонке до конца сезона», — приводит слова Вассера Аutosport.

После пяти этапов «Феррари» занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов, набрав 78 очков. Лидирует — «Ред Булл» (224 очка).

Квалификации «Гран-при Монако» пройдет 27 мая. Начало — в 17:00 по мск. Гонка стартует 28 мая в 16:00 по мск.