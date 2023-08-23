Вассер заявил, что «Феррари» должна сделать шаг вперед во всех областях

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, какие цели перед собой ставит команда на вторую половину сезона.

«Наша машина должна быть лучше, мы должны улучшить работу команды на трассе, должны выжимать максимум из нашего болида. Я не хочу ставить какую-то конкретную цель и говорить о том, что мы должны добиться какого-то определенного результата. У нас есть возможности для прогресса, и мы должны сосредоточиться на этом на все сто процентов. Мы должны сделать шаг вперед во всех областях», — приводит Racingnews365 слова Вассера.

На данный момент «Феррари» занимает 4-е место в Кубке Конструкторов, набрав 191 очко. Лидирует «Ред Булл» с 503 очками. В общем зачете «Формулы-1» пилот итальянский команды Шарль Леклер расположился на 5-й строчке, а его партнер по команде Карлос Сайнс идет на 7-й позиции.