Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:17

Вассер заявил, что «Феррари» должна сделать шаг вперед во всех областях

Алина Савинова
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил на вопрос, какие цели перед собой ставит команда на вторую половину сезона.

«Наша машина должна быть лучше, мы должны улучшить работу команды на трассе, должны выжимать максимум из нашего болида. Я не хочу ставить какую-то конкретную цель и говорить о том, что мы должны добиться какого-то определенного результата. У нас есть возможности для прогресса, и мы должны сосредоточиться на этом на все сто процентов. Мы должны сделать шаг вперед во всех областях», — приводит Racingnews365 слова Вассера.

На данный момент «Феррари» занимает 4-е место в Кубке Конструкторов, набрав 191 очко. Лидирует «Ред Булл» с 503 очками. В общем зачете «Формулы-1» пилот итальянский команды Шарль Леклер расположился на 5-й строчке, а его партнер по команде Карлос Сайнс идет на 7-й позиции.

Источник: https://racingnews365.nl/ferrari-vervolgt-doelloos-het-f1-seizoen-verkeerd-om-verwachtingen-te-hebben
Формула-1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман заменит Сайнса в первой практике «Гран-при Нидерландов»

Перес: «Моя цель — стабильно находиться на подиуме и бороться до самого конца сезона»