Вассер — о новом контракте с Леклером: «Это не приоритет»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что подписание нового контракта с пилотом команды Шарлем Леклером не является для него приоритетом в данный момент.

«Я не хочу обсуждать эту тему сегодня. Это не лучший способ начать сотрудничество. Мы должны сосредоточиться на спортивной стороне, чтобы добиться результатов. Это как свадьба — если обе стороны стола довольны ситуацией, то мы продолжим. Но это не приоритет. У нас хорошие отношения, и у нас будет время обсудить это. Сегодня мы должны быть сосредоточены на производительности и получении результатов», — приводит Mirror слова Вассера.

Действующий контракт автогонщика из Монако с «Феррари» рассчитан до 2024 года.