Вассер заявил, что у него не будет любимого гонщика в «Феррари»

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что хорошие отношения с пилотом «Скудерии» Шарлем Леклером станут дополнительным преимуществом для команды.

«Я слежу за Шарлем с тех пор, как он занимался картингом. После того как он выступил за «АРТ» в «Формуле-3», Шарль дебютировал с «Заубером» в «Формуле-1», так что мы были близки всегда. На мой взгляд, это преимущество для обоих, так как мы знаем друг друга. Но у нас нет и не будет любимых гонщиков, перед нами стоит очень четкая цель — победить. Мы должны выиграть титул с «Феррари», а не с тем или иным пилотом. Нужно дать обоим гонщикам все для правильной работы, но если в какой-то момент нужно будет помочь кому-то одному для победы, я это сделаю без колебаний», — приводит слова Вассера Canal+.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.