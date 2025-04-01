Вильнев — о дисквалификации «Феррари»: «Ситуация выглядит подозрительно»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев прокомментировал снятие с результатов «Гран-при Китая» пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

«Подобное уже случалось в прошлом году с Джорджем Расселлом из «Мерседес». Недостаток веса даже на 1 кг — серьезное нарушение, но таковы правила, и командам нужно учитывать износ шин. Проблема в том, что никто заранее не тестировал «хард». Хэмилтон же взял новый комплект, выбрал двухпитстовую стратегию в отличие от большинства, и его дисквалификация явно не связана с недовесом. А Леклер, наоборот, шел на старых покрышках и израсходовал больше резины, чем предполагалось.

Команда могла бы предусмотреть это: не зря гонщики на круге возвращения наезжают на грязные участки трассы, чтобы собрать частицы резины и немного увеличить массу машины. Возможно, им не удалось набрать достаточно.

Но еще более странная история с планкой под днищем у Хэмилтона — ее износ оказался вдвое больше допустимого (0,5 мм). Это серьезно. Если они потеряли такой запас, тут явно что-то не так. Все выглядит странно, ведь подобные вещи должны были быть заметны еще в спринте. Видимо, изменения в настройках перед гонкой только усугубили ситуацию», — приводит слова Вильннва Racingnews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.