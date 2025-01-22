Вильнев считает, что Перес не вернется в «Формулу-1»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев прокомментировал уход мексиканского пилота Серхио Переса из «Ред Булл».

«Серхио Пересу следует просто принять деньги и радоваться жизни, потому что с «Формулой-1» для него покончено, он не вернется. Его карьера завершилась еще тогда, когда его пригласили в команду «Ред Булл». Однако переход в эту команду стал для него небольшим импульсом: у него появился голод до побед, которого хватило на пару лет, чтобы выступать лучше, чем раньше. Но затем его силы иссякли», — приводит слова Вильнева RacingNews365.

Перес выступал в «Ред Булл» с 2021 года. На его счету за это время 6 побед и 39 подиумов. По итогам сезона-2024 он занял восьмое место в личном зачете — 152 очка.