Петров — об олимпийских перспективах автоспорта: «Давно пора, только нужно грамотно продумать регламент»

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» оценил возможность включения автоспорта в программу Олимпийских игр.

«Давно пора. Только надо четко продумать регламент. Естественно, должны быть машины одной модели. И обслуживать их должны организаторы, механики должны быть независимыми. Пилоты получают авто только в день первой тренировки и не имеют права вмешиваться в механику авто — тогда условия будут равными. За всем этим нужно следить, чтобы не было зависимости от финансовых условий команд. Иначе Олимпиада мало чем будет отличаться в этом плане от «Формулы-1», а задача ведь — выявить именно лучшего пилота в равной борьбе», — сказал Петров.

Среди возможных олимпийских дисциплин на Игры 2028 в Лос-Анджелесе оргкомитет Олимпиады в США включил картинг на электро-картах.