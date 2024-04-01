Владельцы «Формулы-1» объявили о покупке серии MotoGP

Компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», объявила о покупке чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

Организация завершила сделку по поглощению 86 процентов MotoGP, а нынешние владельцы Dorna сохранили за собой лишь 14 процентов. Liberty Media также будет владеть младшими категориями MotoGP, World Superbikes и женским чемпионатом мира по кольцевым гонкам FIM.

Стоимость сделки составляет 4,5 миллиарда евро, а акционерный капитал — 3,5 миллиарда евро.

Сообщается, что Кармело Эспелета останется генеральным директором MotoGP, а операционная деятельность будет по-прежнему осуществляться из Мадрида.

«Мы очень рады расширить наш портфель ведущих спортивных и развлекательных активов за счет приобретения MotoGP. MotoGP — это глобальная лига с лояльной, восторженной фанатской базой, захватывающими гонками и финансовым профилем, генерирующим значительные денежные потоки. Кармело Эспелета и его команда менеджеров создали великолепное спортивное зрелище, которое мы можем распространить на более широкую мировую аудиторию», — сказал президент и генеральный директор Liberty Media Грег Маффей.

Liberty Media стала владельцем «Формулы-1» в 2017 году.