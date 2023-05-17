Власти региона рассматривают отмену «Гран-при Эмилии-Романьи» в связи с чрезвычайными обстоятельствами

Проведение «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле находится под угрозой срыва.

Ранее в итальянском регионе был объявлен красный уровень тревоги из-за проливных дождей. Как сообщают с места событий сразу несколько журналистов, ситуация в связи с погодными условиями не улучшается.

По информации F1i.com, местные власти теперь в большей степени склоняются к отмене этапа. Проблемой в данном случае является даже не состояние автодрома, а ситуация в целом и сильная загруженность экстренных служб в связи с погодой в регионе. И проведение этапа, в рамках которого на автодром в столь непростых условиях должны будут приехать тысячи людей, кажется нецелесообразным.

16 мая паддок «Гран-при Эмилии-Романьи» эвакуируют из-за риска затопления.

«Гран-при Эмилии-Романьи» должен пройти с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.