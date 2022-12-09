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Сегодня, 09:13

Вольф не видит причин, чтобы не продлить контракт с Хэмилтоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рассказал о переговорах по новому контракту с семикратным чемпионом мира «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

«Безусловно, контракт Хэмилтон это одна из тем, которую мы обсудим зимой. Но у нас тут нет никаких жестких дедлайнов. Льюис — часть команды, а команда — часть Льюиса. Поэтому для нас нет причин не продолжать наше сотрудничество. Одна из сильных сторон Хэмилтона в том, что он всегда голоден, всегда нетерпелив. Он отличный спортсмен, но он также очень решительный и целеустремленный», — сказал Вольф в подкасте Beyond the Grid.

Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседес» истекает в конце 2023 года.

В минувшем сезоне 37-летний британец занял шестую строчку в личном зачете, набрав 240 очков.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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