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Сегодня, 20:49

Вольфф заявил, что Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседес» еще до начала сезона-2023

Алина Савинова
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф сообщил, что пилот Льюис Хэмилтон планирует подписать новый контракт с командой еще до начала сезона-2023.

«Мы сядем и обсудим это в ближайшие пару месяцев. Мы очень хорошо согласуем свои действия. За последние 10 лет наши отношения настолько выросли, что это просто вопрос времени», - приводит Autosport слова Вольфа.

Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседес» рассчитан до конца 2023 года. 
По итогам прошлого сезона британец занял шестое место в общем зачете пилотов, набрав 240 очков.

 

Льюис Хэмилтон
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