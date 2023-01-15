Вольфф заявил, что Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседес» еще до начала сезона-2023

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф сообщил, что пилот Льюис Хэмилтон планирует подписать новый контракт с командой еще до начала сезона-2023.

«Мы сядем и обсудим это в ближайшие пару месяцев. Мы очень хорошо согласуем свои действия. За последние 10 лет наши отношения настолько выросли, что это просто вопрос времени», - приводит Autosport слова Вольфа.

Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседес» рассчитан до конца 2023 года.

По итогам прошлого сезона британец занял шестое место в общем зачете пилотов, набрав 240 очков.