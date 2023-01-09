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Сегодня, 18:42

Вольф заявил, что не против «Андретти» в «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф высказался о возможном приходе новой команды «Формулы-1» «Андретти» в 2026 году.

«Андретти» — это знаковый бренд, который во множестве других серий доказал, что может быть конкурентоспособным. И если они сумели договориться с крупным автопроизводителем, который поможет финансово и будет использовать гонки для продвижения своей продукции, то это фантастическое решение. Но если это будет просто частная команда с логотипами автомобильной марки, то ей будет очень сложно. В «Формуле-1» мало примеров успешных частных команд — единственные в современном спорте, у кого нет поддержки автопроизводителя, это «Хаас» и «Уильямс». Я не против новой команды, но что она даст «Формуле-1»? Если это американская команда, то ей нужен американский гонщик и способность бороться за победы — только тогда от этого выиграют все, а «Формула-1? станет ещё популярнее в США», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок. Однако, по информации источника, принятие американского коллектива в чемпионат крайне маловероятно.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Также о желании выставить свою команду заявила «Пантера Азия».

Источник: https://racingnews365.com/wolff-offers-assesment-on-andretti-f1-entry
Формула-1
Мерседес
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