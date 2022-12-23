Вольф заявил, что похож на Гвардиолу в подходе к работе

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что был поражен сходством своего подхода с методами работы главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Мы пересеклись во время сессии вопросов и ответов. Раньше мы не знали друг друга, но, когда я услышал, как он говорит, понял, что это похоже на мои фразы. Это был тот же подход. Потом он сказал то же самое обо мне. Он выдающаяся личность. Есть ли лозунг, который подходил бы нам обоим? Я недостаточно его знаю, чтобы назвать его, но, думаю, можно сказать следующее — доверяйте своей интуиции», — сказал Вольф в подкасте Beyond The Grid.

50-летний австриец возглавляет «Мерседес» с 2013 года. Под его руководством немецкий коллектив выиграл восемь Кубков Конструкторов подряд.

51-летний испанец является главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с английским клубом он четырежды выигрывал чемпионат Англии.