Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:40

Вольф заявил, что похож на Гвардиолу в подходе к работе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что был поражен сходством своего подхода с методами работы главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Мы пересеклись во время сессии вопросов и ответов. Раньше мы не знали друг друга, но, когда я услышал, как он говорит, понял, что это похоже на мои фразы. Это был тот же подход. Потом он сказал то же самое обо мне. Он выдающаяся личность. Есть ли лозунг, который подходил бы нам обоим? Я недостаточно его знаю, чтобы назвать его, но, думаю, можно сказать следующее — доверяйте своей интуиции», — сказал Вольф в подкасте Beyond The Grid.

50-летний австриец возглавляет «Мерседес» с 2013 года. Под его руководством немецкий коллектив выиграл восемь Кубков Конструкторов подряд.

51-летний испанец является главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с английским клубом он четырежды выигрывал чемпионат Англии.

Хосеп Гвардиола
Формула-1
Мерседес
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шумахер: «Надеюсь, смогу поделиться знаниями с «Мерседес»

Ван дер Гарде посоветовал «Уильямсу» нанять руководителем команды специалиста из «Ф-2»