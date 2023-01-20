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Сегодня, 10:50

Вольф заявил, что в «Мерседесе» нашли недостатки прошлогодней машины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о работе над версией болида команды следующего сезона.

«Думаю, мы поняли, в чем заключались недостатки. Сейчас мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы создать машину, которая бы все это исправила. Но мы в полной мере поймем это только тогда, когда приступим к тестам. Тогда мы и увидим, раскрыли ли мы потенциал, который, как мы всегда считали, был заложен в этой машине», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

В сезоне-2022 «Мерседес» занял третью строчку в кубке конструкторов, набрав 515 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12790455/mercedes-chief-toto-wolff-hopes-2023-w14-car-can-develop-faster-than-red-bull-and-ferrari
Формула-1
Мерседес
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