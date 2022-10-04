Вольфф назвал тяжелым уроком результаты «Мерседес» на «Гран-при Сингапура»

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал результат команды на «Гран-при Сингапура».

По итогам гонки Льюис Хэмилтон занял девятое место, а Джордж Рассел стал 14-м.

«Этот сезон дал нам несколько тяжелых уроков, и Сингапур был еще одним. Мы стартовали с противоположных концов решетки, но не смогли использовать гоночный темп машин, когда дело дошло до конечного результата. Хэмилтон боролся за подиум на протяжении большей части гонки, но также боролся с балансировкой болида, которая была на острие ножа, в сложных условиях и на неровном покрытии.

Для Рассела мы рискнули, поставив сухие шины. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было сделано слишком рано, но ему нечего было терять, поэтому мы были готовы рискнуть. Несмотря на это, по ходу гонки он все еще был в состоянии вернуться в очки до столкновения с Миком, в результате которого он оказался последним на трассе», — приводит слова Вольффа Racingnews365.