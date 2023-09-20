Вольфф — об инциденте Расселла: «Лучше попасть в аварию сейчас, чем в борьбе за чемпионство»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об аварии пилота команды Джорджа Расселла на «Гран-при Сингапура».

«Мне обидно за Джорджа, потому что он на 99,9% провел фантастический уик-энд, но на долю секунды потерял концентрацию, врезался в стену, и это случилось. Я сказал ему, что лучше это произойдет сейчас, когда мы учимся, чем когда мы будем бороться за победу или за чемпионство. Он запомнит эту ошибку. Мы не должны забывать, что это его второй сезон в конкурентоспособной машине, и он выкладывался по полной. Он прикладывал все усилия, чтобы выиграть гонку. В тот момент единственным способом обогнать Норриса и, может, Сайнса, было использование каждого миллиметра на трассе», — приводит Autosport слова Вольффа.

Победителем «Гран-при Сингапура» стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Ландо Норрис из «Макларена» занял второе место. Третьим финишировал партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон. Сам Расселл на заключительном круге попал в аварию и лишился шансов на попадание в тройку.