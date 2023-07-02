Результаты «Гран-при Австрии» пересмотрены, восемь гонщиков получили штрафы

Восемь гонщиков получили штрафы после того, как результаты «Гран-при Австрии» были пересмотрены, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Самый большой штраф за нарушение пределов трассы получил пилот «Альпин» Эстебан Окон — к его времени добавлены 30 секунд. Ник Де Врис («Альфа Таури») наказан штрафом в 15 секунд. Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Пьер Гасли («Альпин»), Александр Албон и Логан Сарджент (оба — «Уильямс») получили по 10 секунд штрафа, а Юки Цунода («Альфа Таури») — 5 секунд штрафа.

В результате, Карлос Сайнс опустился с 4-го на 6-е место, Льюис Хэмилтон — с 7-го на 8-е, Пьер Гасли — с 9-го на 10-е. В связи с этим Ландо Норрис («Макларен») поднялся с 5-го на 4-е место, Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — с 6-го на 5-е, Джордж Расселл («Мерседес») — с 8-го на 7-е, а Лэнс Стролл («Астон Мартин») — с 10-го на 9-е.