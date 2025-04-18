Воулз убежден, что «Мерседесу» не стоит звать Ферстаппена

Глава «Уильямс» Джеймс Воулз считает, что «Мерседесу» не стоит приглашать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Безусловно, с Максом команда может получить небольшой прирост скорости. Он выдающийся гонщик — его выступление в Японии было просто феноменальным. Однако его переход несет в себе немало рисков, которые нельзя игнорировать.

У «Мерседеса» уже сложилась сильная командная культура, а оба их пилота показывают максимум возможного. При этом один из них только начинает восхождение к вершинам.

Поэтому, на мой взгляд, в текущей ситуации для Ферстаппена там просто нет места», — заявил глава «Уильямса» перед этапом в Джидде.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.