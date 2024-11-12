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Формула-1

12 ноября, 23:14

Все команды «Формулы-1» впервые проведут совместную презентацию в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Формула-1».
Фото Reuters
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Пресс-служба «Формулы-1» объявила, что в 2025 году пройдет совместная презентация команд перед началом сезона.

«Впервые в истории «Формулы-1» все 10 команд — «Альпин», «Астон Мартин», «Феррари», «Хаас», «Кик Саубер», «Макларен», «Мерседес», «РБ», «Ред Булл» и «Уильямс» — и их 20 пилотов, а также руководители команд соберутся вместе с болельщиками на специальном мероприятии, чтобы открыть новый сезон, представить ливреи 2025 года и отметить 75-летие «Королевских гонок», — говорится в пресс-релизе на сайте «Формулы-1».

Мероприятие пройдет в Лондоне в концертном зале The O2 18 февраля 2025 года.

Формула-1

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