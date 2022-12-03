Зак Браун не считает, что прошедший сезон «Ф-1» был скучным, несмотря на доминирование Ферстаппена

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун не считает, что прошедший сезон «Формулы-1» был скучным, несмотря на доминирование пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена.

«Безусловно, есть ощущение, что борьба стала лучше. Все опасались, что болиды станут выглядеть одинаково, а этого вовсе не случилось, были разные концепции. Когда появляются новые правила, всегда требуются доработки, но, думаю, все было сделано более-менее верно. И сражения в этом году получились очень захватывающими.

Учитывая доминирование Макса, не кажется, что сезон скучный. Если судить по результатам, можно счесть его скучным, но все гонки вышли весьма захватывающими», — цитирует Брауна Autosport.

Чемпионом «Формулы-1» стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков).