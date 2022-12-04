Зак Браун предложил лишать пилотов быстрого круга за аварию в квалификациях

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун предложил вариант штрафа для гонщиков, которые своими действиями вызвали желтые или красные флаги в квалификации.

«В других сериях решение уже существует. Пилот просто теряет свое самое быстрое время прохождения круга. Ведь всем пилотам нужно проехать минимум один круг в каждом сегменте. И пилота за подобную ошибку можно вот так штрафовать — и не важно, намеренно он допустил ошибку или нет. Ведь своими действиями ты все равно испортил кому-то быстрый круг. Это очень простое решение проблемы, применить его можно сразу же. Ты заставил другого пилота сбросить скорость — ты теряешь свой круг, тебе нужно будет проехать еще один. Может быть, ты не сможешь этого сделать. А может тебе придется использовать дополнительный комплект шин. В любом случае, это самое простое решение этой проблемы», — приводит слова Брауна F1i.com.

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс призвал FIA обдумать возможность штрафовать гонщиков, которые портят другим пилотам быстрые попытки в квалификациях.

По информации СМИ, комиссия «Формулы-1» рассмотрит изменения в регламенте, подразумевающие аннулирование кругов пилотов, вызвавших появление желтых или красных флагов в ходе квалификаций.