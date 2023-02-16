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Сегодня, 22:24

Зак Браун рассказал, в каком случае одобрит присоединение новых команд к «Формуле-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, в каком случае одобрит присоединение новых команд к «Формуле-1».

«Если команда в состоянии обогащать спорт и может помочь добиться увеличения его популярности, его узнаваемости, да ещё все мы от этого получим больше спонсоров, больше медиа-контрактов, то я не вижу причин, по которым такие команды не должны к нам присоединяться. Тем более если они оплатят справедливый взнос, который существует во всех видах спорта», — приводит слова Брауна Formel1.de.

Ранее сообщалось, что команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и хочет присоединиться к «Ф-1». СМИ информировали, что большинство команд выступают против новых коллективов в чемпионате.

Формула-1
Макларен
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