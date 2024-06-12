Зак Браун: «В «Ред Булл» сейчас токсичная обстановка»

Генеральный директор «Макларен» Зак Браун поделился мнением об обстановке в «Ред Булл». Он отметил, что многие сотрудники ощущают дискомфорт от нахождения в австрийской команде.

«В «Ред Булл» сейчас токсичная обстановка. Важную роль в этом играет уход Эдриана Ньюи, потому что многие работали с ним с самого начала. Я уже говорил, что мы получаем резюме от их сотрудников. Это происходит постоянно, но сейчас вы видите более высокий уровень дискомфорта. Думаю, в будущем им и со спонсорами станет сложнее. Ситуация непростая», — приводит Racingnews365 слова Брауна.

В начале мая «Ред Булл» объявил, что руководитель технического департамента Эдриан Ньюи покинет коллектив в первом квартале 2025 года. Он находится в команде «Формулы-1» с 2005 года.

На данный момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, набрав 301 очко. За команду выступают нидерландский гонщик Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.