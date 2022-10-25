Зак О'Салливан провел тесты с «Астон Мартин»

В начале года вице-чемпион британской «Формулы-3» 2021 года Зак О'Салливан стал новым участником гоночной академии «Уильямса» и был признан лучшим молодым британским гонщиком, сообщает пресс-служба команды.

В качестве приза Заку были обещаны тесты за рулем машины «Формулы-1».

25 октября О'Салливан сел за руль прошлогодней машины «Астон Мартин» AMR21 на тестах в Сильверстоуне.

В 2022 году Зак О'Салливан провел дебютный сезон в «Формуле-3». 17-летний гонщик дважды поднялся на подиум и занял 11-е место в личном зачете.