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Сегодня, 18:23

Зак О'Салливан провел тесты с «Астон Мартин»

Иван Шитик
Корреспондент
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В начале года вице-чемпион британской «Формулы-3» 2021 года Зак О'Салливан стал новым участником гоночной академии «Уильямса» и был признан лучшим молодым британским гонщиком, сообщает пресс-служба команды.

В качестве приза Заку были обещаны тесты за рулем машины «Формулы-1».

25 октября О'Салливан сел за руль прошлогодней машины «Астон Мартин» AMR21 на тестах в Сильверстоуне.

В 2022 году Зак О'Салливан провел дебютный сезон в «Формуле-3». 17-летний гонщик дважды поднялся на подиум и занял 11-е место в личном зачете.

Астон Мартин
Уильямс
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