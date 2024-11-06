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Сегодня, 12:44

«Заубер» подписал контракт с Бортолето на сезон-2025, Боттас и Чжоу покинут команду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Заубер» объявил о том, что полностью сменит состав пилотов после сезона-2024.

Команда сообщила, что Валттери Боттас и Чжоу Гуанью покинут коллектив после завершения нынешнего чемпионата.

«Заубер» заключил контракт с бразильским гонщиком Габриэлем Боротлето, который лидирует в личном зачете «Формулы-2» за 2 этапа до конца сезона-2024. Имя второго пилота, который будет выступать за команду в 2025 году, объявят позднее.

За 3 этапа до конца сезона-2024 в «Формуле-1» «Заубер» занимает последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Команда не набрала ни одного очка в 21 гонке нынешнего чемпионата.

Формула-1
Кик-Заубер
Валттери Боттас
Гуаньюй Чжоу

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