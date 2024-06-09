Жак Вильнев отреагировал на пятое место Риккардо на «Гран-при Канады».

Сегодня, 13:30
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев отреагировал на пятое место Даниэля Риккардо по итогам квалификации к «Гран-при Канады».
«Если он продолжит так же в этот уик-энд, а после — проведет в подобном ключе четыре, пять, шесть гонок, то с ним все будет в порядке. Но, как он сказал, ему не хватает стабильности в нынешнем сезоне», — заявил Вильнев, работающий на домашнем этапе экспертом на Sky Sports.
Гонка «Гран-при Канады» пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.
Ранее Вильнев раскритиковал решение «Ред Булл» продлить контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом.
Расселл занял первое место в квалификации «Гран-при Канады», Ферстаппен — второй