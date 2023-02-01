Жан Алези назначен на должность президента автодрома, на котором провел первую гонку в карьере

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези назначен на должность президента автодрома «Поль-Рикар», сообщает L'Equipe.

Трасса до недавнего времени принимала у себя «Гран-при Франции», однако с 2023 года этап потерял место в календаре чемпионата.

Именно на этой трассе в Ле-Кастелле Алези дебютировал в «Формуле-1» как гонщик в 1989 году, сумев финишировать четвертым в составе команды «Тиррелл».

Жан Алези известен тем, что в период с 1989 по 2001 год выступал в «Формуле-1». Он считался самым невезучим пилотом этой серии. Одержал всего 1 победу в карьере, проведя 7 сезонов в топовых командах «Феррари» и «Бенеттон».