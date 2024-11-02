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Сегодня, 18:35

Журналистка поздравила с победой занявшего второе место в спринте Пиастри

Алина Савинова
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Журналистка канадского телеканала Global TV на пресс-конференции поздравила пилота «Макларен» Оскара Пиастри с победой в спринте на этапе в Бразилии.

23-летний австралиец стартовал с первой позиции и занял второе место в гонке. За несколько кругов до финиша он пропустил вперед своего напарника Ландо Норриса, который борется с Максом Ферстаппеном из «Ред Будд» за титул.

«Не знал, что я выиграл, но спасибо», — сказал Пиастри с улыбкой.

Эта ситуация позабавила и Норриса с Ферстаппеном, который стал третьим в спринте.

В субботу, 2 ноября, также пройдет квалификация к воскресной гонке в Сан-Паулу. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри

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