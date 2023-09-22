Команда «Формулы-1» оскорбила фанатов скандальным флагом времен Второй мировой

«Альфа Таури» извинилась за использование стяга довоенной Японии на своем постере накануне «Гран-при» в Судзуке.

Плакат команды «Альфа Таури» накануне «Гран-при Японии» в «Формуле-1» неожиданно спровоцировал политический скандал. На постере, выполненном в жанре подражания стилю аниме, изображен японский пилот итальянской конюшни Юки Цунода. За его спиной — колесо обозрения, которое считается одним из символом трассы «Судзука». А в качестве фона из узоров в виде осенних листьев создан красный солнечный диск с расходящимися в разные стороны лучами. Симпатичный креатив, если не считать того, что фон практически повторяет довоенный японский флаг восходящего солнца, который многими в азиатских странах воспринимается как символ милитаристского режима и считается чуть ли не аналогом нацистской свастики.

Непроизвольное упоминание политического контекста

«Мы создали этот плакат исключительно с эстетической целью, без какого-либо намерения отсылки к какому-либо политическому движению или историческому факту, — пытается оправдаться «Альфа Таури» в социальных сетях. — Однако за последние несколько часов мы увидели множество негативных комментариев по поводу баннера к «Гран-при Японии». Приносим извинения всем, кого может обидеть непроизвольное упоминание политического контекста. Этот плакат предназначен исключительно для того, чтобы отметить гоночную неделю одной из самых знаковых и популярных гонок в календаре Формулы-1».

Флаг восходящего солнца представляет собой красный диск, из которого исходят 16 красных лучей. Этот символ известен несколько столетий, а с 1870 года до конца Второй мировой войны использовался в качестве военного флага императорской Японии. Напомню, что в этот период дальневосточная страна проводила агрессивную внешнюю политику и оккупировала многие соседние территории, в результате чего погибли до 20 миллионов человек. Так что теперь «восходящее солнце» у многих в Китае, Корее, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и на Филиппинах ассоциируется с военными преступлениями довоенного японского режима и вызывает неприятные чувства. И этот символ точно не кажется уместным на безобидном спортивном плакате.

Юки Цунода. Фото AFP

Помогает гордиться историей своей страны?

Разумеется, как это часто бывает в политике, все не так однозначно. В самой Японии многие не считают символ восходящего солнца зазорным. Похожую эмблему сейчас использует флот сил самообороны островного государства и национальная газета «Асахи симбун», под таким знаменем выходят на демонстрации некоторые правые партии. Накануне Олимпиады-2020 в Токио японцы отказались запрещать данный флаг на стадионах, несмотря на требование Южной Кореи. То есть в этом плане скорее уместно провести параллели не со свастикой, а со знаменем конфедератов в США. Оно популярно в определенных кругах, но имеет дурную репутацию, в том числе как один из символов расизма.

Во время Олимпиады 2012 года в Лондоне японские гимнасты вызвали скандал, появившись на помосте в форме с восходящим солнцем. Корейцы тогда жаловались, что «символ войны неуместен на мирных Играх». Во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине японским болельщикам было запрещено появляться со скандальными флагами в публичных местах дабы не травмировать добропорядочных китайцев. При этом во время соревнований в Японии и даже в Олимпийской деревне во время Игр-2020 лучистый флаг появлялся регулярно, и люди с ним никак не преследовались. Сторонники символа говорят о том, что он «помогает гордиться историей своей страны». Так что создатели плаката «Альфа Таури» еще, возможно, получат приз от японских патриотов.

Что касается нацистской символики, то на стадионах большинства стран мира она запрещена не только в явном виде, но и в форме различных намеков. Однако порой случаются накладки. Так, в 2017 году перед матчем теннисного Кубка Дэвиса был по ошибке исполнен гимн Германии времен Третьего рейха. Во время Открытого чемпионата США-2021 немецкий теннисист Александр Зверев потребовал вывести с трибун мужчину, который выкрикивал с места цитаты Адольфа Гитлера. Некоторые спортсмены иногда попадают в неловкие ситуации из-за жестов, напоминающих нацистские приветствия. А дизайнер формы сборной Греции по футболу недавно подвергся обструкции из-за того, что фоновый узор на созданных им футболках отдаленно напоминал свастику.

В этом плане политика, к счастью, надежно отделена от спорта. Хотя дизайнерам здесь не позавидуешь — любая неловкая идея провоцирует грандиозный скандал и обвинения в пропаганде человеконенавистнических идей. Ведь на том же плакате «Альфа Таури» есть морская волна, которую можно расценить как издевательское напоминание о недавнем сбросе в океан воды с атомной электростанции «Фукусима»... В общем, кто ищет негатива, тот всегда найдет.