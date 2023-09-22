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Скандалы

Сегодня, 16:30

Команда «Формулы-1» оскорбила фанатов скандальным флагом времен Второй мировой

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
«Альфа Таури» раскритиковали за использование флага времен Второй мировой на постере к «Гран-при Японии».
Юки Цунода.
Фото AFP
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«Альфа Таури» извинилась за использование стяга довоенной Японии на своем постере накануне «Гран-при» в Судзуке.

Плакат команды «Альфа Таури» накануне «Гран-при Японии» в «Формуле-1» неожиданно спровоцировал политический скандал. На постере, выполненном в жанре подражания стилю аниме, изображен японский пилот итальянской конюшни Юки Цунода. За его спиной — колесо обозрения, которое считается одним из символом трассы «Судзука». А в качестве фона из узоров в виде осенних листьев создан красный солнечный диск с расходящимися в разные стороны лучами. Симпатичный креатив, если не считать того, что фон практически повторяет довоенный японский флаг восходящего солнца, который многими в азиатских странах воспринимается как символ милитаристского режима и считается чуть ли не аналогом нацистской свастики.

Непроизвольное упоминание политического контекста

«Мы создали этот плакат исключительно с эстетической целью, без какого-либо намерения отсылки к какому-либо политическому движению или историческому факту, — пытается оправдаться «Альфа Таури» в социальных сетях. — Однако за последние несколько часов мы увидели множество негативных комментариев по поводу баннера к «Гран-при Японии». Приносим извинения всем, кого может обидеть непроизвольное упоминание политического контекста. Этот плакат предназначен исключительно для того, чтобы отметить гоночную неделю одной из самых знаковых и популярных гонок в календаре Формулы-1».

Флаг восходящего солнца представляет собой красный диск, из которого исходят 16 красных лучей. Этот символ известен несколько столетий, а с 1870 года до конца Второй мировой войны использовался в качестве военного флага императорской Японии. Напомню, что в этот период дальневосточная страна проводила агрессивную внешнюю политику и оккупировала многие соседние территории, в результате чего погибли до 20 миллионов человек. Так что теперь «восходящее солнце» у многих в Китае, Корее, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и на Филиппинах ассоциируется с военными преступлениями довоенного японского режима и вызывает неприятные чувства. И этот символ точно не кажется уместным на безобидном спортивном плакате.

Юки Цунода.
Фото AFP

Помогает гордиться историей своей страны?

Разумеется, как это часто бывает в политике, все не так однозначно. В самой Японии многие не считают символ восходящего солнца зазорным. Похожую эмблему сейчас использует флот сил самообороны островного государства и национальная газета «Асахи симбун», под таким знаменем выходят на демонстрации некоторые правые партии. Накануне Олимпиады-2020 в Токио японцы отказались запрещать данный флаг на стадионах, несмотря на требование Южной Кореи. То есть в этом плане скорее уместно провести параллели не со свастикой, а со знаменем конфедератов в США. Оно популярно в определенных кругах, но имеет дурную репутацию, в том числе как один из символов расизма.

Во время Олимпиады 2012 года в Лондоне японские гимнасты вызвали скандал, появившись на помосте в форме с восходящим солнцем. Корейцы тогда жаловались, что «символ войны неуместен на мирных Играх». Во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине японским болельщикам было запрещено появляться со скандальными флагами в публичных местах дабы не травмировать добропорядочных китайцев. При этом во время соревнований в Японии и даже в Олимпийской деревне во время Игр-2020 лучистый флаг появлялся регулярно, и люди с ним никак не преследовались. Сторонники символа говорят о том, что он «помогает гордиться историей своей страны». Так что создатели плаката «Альфа Таури» еще, возможно, получат приз от японских патриотов.

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Что касается нацистской символики, то на стадионах большинства стран мира она запрещена не только в явном виде, но и в форме различных намеков. Однако порой случаются накладки. Так, в 2017 году перед матчем теннисного Кубка Дэвиса был по ошибке исполнен гимн Германии времен Третьего рейха. Во время Открытого чемпионата США-2021 немецкий теннисист Александр Зверев потребовал вывести с трибун мужчину, который выкрикивал с места цитаты Адольфа Гитлера. Некоторые спортсмены иногда попадают в неловкие ситуации из-за жестов, напоминающих нацистские приветствия. А дизайнер формы сборной Греции по футболу недавно подвергся обструкции из-за того, что фоновый узор на созданных им футболках отдаленно напоминал свастику.

В этом плане политика, к счастью, надежно отделена от спорта. Хотя дизайнерам здесь не позавидуешь — любая неловкая идея провоцирует грандиозный скандал и обвинения в пропаганде человеконенавистнических идей. Ведь на том же плакате «Альфа Таури» есть морская волна, которую можно расценить как издевательское напоминание о недавнем сбросе в океан воды с атомной электростанции «Фукусима»... В общем, кто ищет негатива, тот всегда найдет.

Альфа Таури
Юки Цунода
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