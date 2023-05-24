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Сегодня, 15:15

«Хонда» возвращается в «Формулу-1». Главное, не повторить прежних ошибок

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Болид «Астон Мартин» на трассе.
Фото Getty Images
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Японский концерн заключил контракт с «Астон Мартин».

В 2020 году «Хонда» формально покинула «Формулу-1». В качестве основной причины назвали даже не экономический кризис, который ударил по всем сферам общества, а необходимость «перевести к концу 2050 года все производство на машины с углеродной нейтральностью».

Тем не менее «Хонда» продолжила оказывать техническую поддержку «Ред Булл» и «Альфа Таури» и будет делать это до конца 2025-го. Но теперь у японской компании с 2026 года будет новый партнер — команда «Астон Мартин», а вместе с ним — и полноценное возвращение в «Формулу-1».

Не успевали дождаться успеха

«Хонда» уже не раз уходила из королевской серии. Когда это произошло в 2008 году, у японской компании была целая заводская команда, которую в итоге закрыли. Причем время было выбрано крайне неудачно, поскольку под названием «Браун» команда выиграла чемпионат 2009 года с британцем Дженсоном Баттоном, а также Кубок Конструкторов, после чего была продана «Мерседесу».

Спустя семь лет японцы вернулись и начали поставку двигателей для команды «Макларен». Тогда «Хонда» еще профинансировала переход в коллектив такой звезды как Фернандо Алонсо. Правда, данный проект не принес ожидаемого успеха и завершился скандалом. Испанец позволял себе публично критиковать японских мотористов, а «Макларен» в итоге оказался неконкурентноспособным и отказался от двигателей «Хонды».

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По иронии судьбы, сейчас Фернандо — лидер команды «Астон Мартин», пусть вряд ли ветеран продержится в ней до 2026-го. Но даже если и продержится, «Хонда» явно не собирается мстить. В этот раз японцы не собираются повторять ошибок прошлого. В заявлении «Хонды» отмечается, что японская компания, в отличие от случаев прошлых лет, никак не будет вмешиваться в процесс выбора пилотов команды. Теперь важно не повторить и других ошибок — о завершении полноценного сотрудничество с «Ред Булл» японцы объявили осенью 2020-го, хотя и остались еще на сезон. А с 2021-го «Быки» стали лидерами «Формулы-1». То есть «Хонда» вновь ушла, мягко говоря, в не самый правильный момент.

Углеродная нейтральность

«Хонда» была представлена в «Формуле-1» с 1964 года и поставляла моторы многим командам. Новое сотрудничество с «Астон Мартин» позволит компании достичь цели по углеродной нейтральности. Похожая задача есть и у руководства королевских гонок. Согласно новому плану, «Формула-1» должна достичь климатической нейтральности к 2030 году.

«Хонда» договорилась о партнерстве с командой «Астон Мартин» для своей цели по достижению углеродной нейтральности к 2030 году. Начиная с сезона 2026 года FIA предписывает использование 100% углеродно-нейтрального топлива, а использование электроэнергии будет увеличено в три раза по сравнению с действующими правилами. Мы считаем, что технологии и ноу-хау, полученные в результате этой новой задачи, могут быть применены непосредственно к электромобилям массового производства будущего", — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова президента гоночного подразделения Honda Кодзи Ватанабэ.

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Новое соглашение

Еще в конце 2022 года «Хонда» подала заявку на участие в программе разработки двигателей по регламенту 2026 года. С тех пор в японскую компанию, по словам президента концерна, обратились сразу несколько команд. Однако соглашение в итоге было подписано именно с «Астон Мартин». Там довольны, хотя прорыв в этом году произошел с моторами «Мерседес».

«Нас объединяет стремление, решительность и неустанное стремление добиться успеха на трассе. «Хонда» — мировой титан, и ее успех в автоспорте является давним и невероятно впечатляющим», — заявил владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл.

«Новые правила для силовых агрегатов «Формулы-1» 2026 года — это огромное и важное изменение, но мы уверены, что сможем успешно справиться с ним вместе. Совместно с нашим стратегическим партнером Aramco мы можем рассчитывать на открытое сотрудничество для достижения общей цели», — добавил исполнительный директор команды Мартин Уитмарш.

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Будущее

Руководство «Формулы-1» также довольно соглашением «Хонды» и «Астон Мартин». Как отметил президент и исполнительный директор королевских гонок Стефано Доменикали, этот контракт подтверждает правильность перехода на экологически чистые виды топлива.

«Это отличная новость для «Формулы-1» и очередное доказательство того, что наша глобальная платформа и демонстрируемый рост открывают перед брендами огромный потенциал. Кроме того, это показывает, что наши планы по переходу на экологически чистые виды топлива в 2026 году являются правильным подходом, который позволит предложить автомобильному миру альтернативные решения», — заявил Доменикали пресс-службе «Астон Мартин».

Для «Формулы-1» возвращение «Хонды» это, безусловно, большой плюс. После формального ухода японской компании в серии осталось всего три производителя силовых установок, что снизило зрелищность. К тому же интерес к сотрудничеству сохраняет «Порше». А «Ауди» дебютирует в «Формуле-1» в качестве производителя силовых установок в сезоне-2026 — как раз после смены регламента. Что же касается «Хонды», то потенциал в «Формуле-1» у нее всегда был высок. Главное, не повторять прежних ошибок, а уметь терпеть в ожидании высоких результатов.

Формула-1
Астон Мартин
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