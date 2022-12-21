В «Формуле-1» больше не будут вставать на колено в честь темнокожих? FIA решила с бороться с политикой

В новом кодексе появится запрет на политические заявления без согласования. Другой вопрос, что именно будут считать политикой.

Международная автоспортивная федерация продолжает закручивать гайки в отношении гонщиков. В этом году чиновники боролись с пирсингом и украшениями, штрафуя Льюиса Хэмилтона. Теперь все еще серьезнее — в новом Кодексе FIA появится новый пункт о нарушении правил, по сути, вводящий наказание за инакомыслие.

В чем суть?

Как гласит новое правило, нарушением будет считаться, если «пилот сделает или осуществит высказывание или демонстрацию политических, религиозных и личных заявлений или комментариев в нарушение общего принципа нейтралитета, продвигаемого FIA в соответствии с ее Уставом, если только это не было предварительно одобрено в письменной форме FIA для международных соревнований или соответствующей федерацией в случае национальных соревнований в пределах их юрисдикции». На бумаге вроде бы все красиво — FIA утверждает, что идет в ногу с Олимпийской хартией и ее принципами.

Но иронично, что с политикой решила бороться федерация, которая сама в ней погрязла по самые гланды. «Формула-1», в которой соревнуются большие концерны и завязаны интересы многих государств-организаторов гонок, невозможна без политики. Само проведение гонок в Саудовской Аравии можно считать политическим решением, которое вряд ли понравится женщинам, борющимся за свои права. Поэтому решение FIA как минимум спорное и даже авторитарное. Хотя сама она штрафовала на 5 миллионов долларов организаторов «Гран-при Турции» за появление на подиуме президента Северного Кипра, но, к примеру, обстрел хуситами территории рядом с автодромом в Саудовской Аравии никак на желание проводить гонки не повлиял.

Льюис Хэмилтон и другие гонщики «Формулы-1» стоят на колене. Фото Global Look Press

Хэмилтон достал чиновников

При этом решение объяснимое. В последние годы в «Формуле-1» стало очень много политики. С чего все началось? Сейчас пленку не отмотаешь, но ситуация обострилась после появления движения Black Lives Matter. Тогда Льюис Хэмилтон агитировал всех гонщиков становиться на одно колено перед заездами. Даниил Квят, Макс Ферстаппен и некоторые другие отказались поддержать акцию. Сезоном позже на колено не захотел вставать еще один русский гонщик — Никита Мазепин. Хотя в мае 2021-го все же это сделал — но по его собственному утверждению, в честь Дня Победы и ветеранов.

Кроме того, Хэмитлон выходил в футболке с надписью «Арестуйте копов, которые застрелили Бреонну Тэйлор». Тэйлор была убита после того, как ее парень Кеннет Уокер выстрелил в полицейского во время обыска в квартире девушки. Правоохранители подозревали, что в доме Тэйлор хранятся наркотики — ее бывший бойфренд занимался их сбытом. Последовали взаимные судебные иски, несколько полицейских были оправданы, один признан виновным. А параллельно случилось убийство Джорджа Флойда. Вкупе эти случаи взорвали Америку.

На арабских этапах Хэмилтон выступал в радужном шлеме — хотя притянуть радужные цвета к политике без подкрепляющих заявлений сложно. Он называл законы Саудовской Аравии «ужасными». Еще одним активным борцом на закате карьеры стал Себастьян Феттель. Он выходил в футболке в радужных цветах перед «Гран-при Венгрии», а в Канаде выступил против разработки месторождений нефти и газа в провинции Альберта. И так же активно критиковал арабский мир за ущемление прав человека.

Себастьян Феттель. Фото Global Look Press

Что будет дальше?

Похоже, у FIA, которая рада зарабатывать деньги на этапах в Персидском заливе и других новых регионах, от этого только проблемы. И функционеры решили не нести ценности в новый мир, как по идее задумано, а запретить говорить о чем-либо, кроме гонок. Хочешь покритиковать, что женщины в некоторых частях мира обязаны выходить из дома с мужчиной? Напиши просьбу влиятельному человеку из Дубая Мохаммеду Бен Сулайему, президенту FIA. Написать в спортлото будет эффективнее.

Конкретные санкции СМИ не упоминают. Вероятно, вряд ли решатся Хэмилтона сразу дисквалифицировать. Но штрафы могут быть очень жесткие даже для тех из гонщиков, кто является долларовым миллионером. Кроме того, FIA ужесточило протокол церемонии награждения на подиуме, и теперь пилоты должны строго придерживаться инструкций представителей FIA.

Любопытно, что сама федерация в марте поставила условием для участия в соревнованиях россиян и белорусов осуждение событий на Украине. Интересно, как это вяжется с желанием FIA убрать политику из спорта? Себя она также будет штрафовать? Интересно теперь услышать реакцию гонщиков. Согласятся ли они с принципом «спорт вне политики» и двойными стандартами при его воплощении? Или все-таки корпоративная солидарность окажется сильнее?