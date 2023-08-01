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Сегодня, 19:30

Бойтесь своих комментариев! В спорте пытаются победить интернет-троллей и оскорбления

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Автомобильная и мотогоночная федерации хотят бороться с интернет-троллями.
Фото Reuters
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Автомобильная и мотогоночная федерации решили заняться онлайн-абьюзом. На очереди — другие виды спорта.

На «Гран-при Бельгии», как и на любом другом этапе нынешнего сезона, интереснее было смотреть не на борьбу за победу (которой не было), а некоторые события за пределами трассы. Например, весьма незаметно прошло подписание целой Хартии о борьбе с ненавистью в спорте президентами автомобильной (FIA) и мотогоночной (FIM) федерациями. Что они там задумали? Звучит как имитация бурной деятельности.

Проблема есть

Казалось бы, зачем это президенту автомобильной федерации Мохаммеду Бин Сулайему? На самом деле, тема онлайн-преследования широко освещается на Западе и считается реальной проблемой для спортсменов. В России, может быть, это не называют громкими терминами типа «онлайн-абьюз», но фигурное катание, кейс Артема Дзюбы и многих других (да даже Елены Исинбаевой!) подходят под определение.

В автоспорте, например, массово пожелания смерти и угрозы получал Николас Латифи, вылет которого фактически передал титул чемпиона 2021 года, бывший в руках Льюиса Хэмилтона, Максу Ферстаппену.

Главный судья той гонки Майкл Маси, пожертвовавший буквой правил ради шоу на последних кругах, вынужден был прибегнуть к психологической помощи после атак в интернете. Также подвергалась угрозам убийством стюард «Формулы-1» Сильвия Белло — после спорного штрафа, выписанного Фернандо Алонсо на «Гран-при США» 2022 года.

В порошок онлайн-комментаторы стирают футболиста Ромелу Лукаку после его многочисленных промахов — туда добавляется расизм. Согласно исследованиям профсоюза футболистов FifPro, 85 процентов комментариев в отношении футболистов-мужчин — расистские. В отношении женщин 90 процентов комментариев содержат сексистский или гомофобный характер. Английские футбольные и крикетные клубы даже объявляли акцию бойкота социальных сетей на четыре дня с целью привлечения внимания к проблеме. Но понятно, что денег и рекламы они приносят больше. Международная федерация World Athletics выпускала исследование, в котором сообщала, что 60 процентов легкоатлеток мира подвергались хейту в Сети.

Ромелу Лукаку. В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку

Правда, интересно, что в четверке чемпионов по оскорблениям в интернете среди спортсменов мира — Леброн Джеймс, Серена Уильямс, Кайл Ирвинг и... Новак Джокович, белый цисгендерный мужчина (исследование Krisp & Kroll Business, 2023). Специалисты по онлайн-безопасности подсчитали, что, оказывается, количество хейта и угроз в соцсетях Джеймса растет после каждого его побитого рекорда или удачного действия.

Эмиратская фигуристка Захра Лари, выходящая на соревнованиях в мусульманском головном уборе, также подверглась оскорблениям — и катается не очень, и выглядит неженственно. Отдельная проблема — семьи известных спортсменов, например жены российских футболистов: любая фотография в купальнике может вызвать взрыв на тему нравственности от моралистов. Есть и другие виды оскорблений — от обвинений в лени и переоцененности до оскорблений от сделавших на спортсмена ставку (кейс Дарьи Касаткиной и футболиста «Алании» Владимира Хубулова, который пришел к ней в личные сообщения с оскорблениями).

Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

В чем суть программы?

Сейчас FIA старается найти союзников в лице МОК, ФИФА и федераций других видов спорта. Кампанию уже поддержал князь Монако Альбер II, испанский монарх Филипп VI и другие видные личности.

Стороны обязуются делать много хорошего — публично осуждать оскорбления в Сети, поддерживать диалог с онлайн-платформами и даже правительствами. Как заявляется, создается «глобальная коалиция в рамках спортивной экосистемы». Вполне вероятно, дело может дойти и до санкций в адрес конкретных троллей — от блокировок аккаунтов до запрета на посещение стадионов.

Алина Загитова. Загитова: «Раньше я реагировала на хейт импульсивно. Задумывалась, а вдруг они правы»

FIA уже выдает стипендии на исследования онлайн-абьюза, а в Дублине есть даже университет, где существует программа по исследованию проблематики онлайн-оскорблений. Кроме того, FIA уже нашла разработчиков специальной программы с искусственным интеллектом, которая будет фильтровать токсичный контент, и ведет переговоры с социальными сетями над ее внедрением. Программа Arwen.ai уже работает на ресурсах FIA, и, как считают в федерации, испытания прошли успешно. Программу использовали в «Мерседес», и количество хейтерских комментариев в социальных сетях команды сократилось на 70% (интересно, сколько всего осталось?). «Это способствовало созданию более безопасного и инклюзивного онлайн-сообщества, где 29,4% подписчиков чувствовали себя более уверенно, оставляя комментарий — их больше не отпугивал неприятный контент», — утверждает сайт FIA.

Главное в этой прекраснодушной инициативе — четко сегрегировать обоснованную критику и огульный хейт, а это очень тонкая грань. Интересно, справятся ли с ней желающие покончить с онлайн-абьюзом. Но возможно, лет через 15 мы с вами действительно будем жить в мире, где для того, чтобы написать грубое слово в комментарии, придется заплатить штраф.

Артем Дзюба
Формула-1
Дарья Касаткина
МОК
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