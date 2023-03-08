«Мы должны были лишить его титула». Бывший босс «Формулы-1» жалеет, что подарил Хэмилтону его первое чемпионство

Почему Берни Экклстоун считает Михаэля Шумахера единственным семикратным чемпионом мира.

Старт сезона в «Формуле-1» получился очень грустным для Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира финишировал на своем «Мерседесе» только пятым, а его шансы на рекордный восьмой титул с таким болидом уже сейчас выглядят крайне сомнительными. Мало того, под сомнение публично поставлена и его дебютная победа в чемпионате «Ф-1», случившаяся в 2008 году. Легендарный бывший босс королевских гонок Берни Экклстоун считает, что совершил тогда ошибку, не отняв у Льюиса титул в пользу Фелипе Массы. Причем все основания для этого у Берни, судя по всему, действительно были.

Куда же без Алонсо?

В свои 92 года Берни, пусть и отошел от управления «Формулой-1», продолжает эпатировать публику, не вписываясь в нынешние политкорректные рамки. Перед стартом сезона он назвал нынешние «Большие призы» «Формулой Голливуд», дав понять, что шоу-составляющая в «Ф-1» затмевает непосредственно гонки. Не прочь Экклстоун и поворошить многочисленные скелеты в шкафу. В частности, в интервью F1-Insider.com он заявил, что считает Михаэля Шумахера единственным семикратным чемпионом мира, а Хэмилтона — шестикратным, да и только.

Почему же формулический гуру решил отнять одну из победу у Льюиса? Оговоримся сразу, Хэмилтон не сделал ничего плохого или противозаконного, в 2008-м по итогам драматического «Гран-при Канады» он впервые стал чемпионом мира, опередив на один балл (98 очков против 97) Фелипе Массу. Тогда бразильский пилот «Феррари» выиграл заключительный этап в сезоне «Гран-при Бразилии», но британец на «Макларене» сумел-таки обойти на последнем круге Тима Глока и финишировать на необходимом и достаточном для чемпионства пятом месте. Казалось бы, при чем здесь «Рено» и Фернандо Алонсо?

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Крашгейт мог все изменить

Но, как рассказал Экклстоун, итоги сезона вполне могли быть другими из-за печально знаменитого Крашгейта. Напомним, на «Гран-при Сингапура» (15-й из 18 этапов чемпионата 2008 года) победу одержал Алонсо, причем благодаря намеренной аварии его напарника Нельсиньо Пике, которого заставили на определенном круге врезаться в стену руководители «Рено» Флавио Бриаторе и Пэт Симмондс. Подстроенная авария привела к появлению машины безопасности, а в итоге к победе Алонсо. Хэмилтон финишировал третьим и заработал шесть очков, а лидировавший Масса стал во всей этой катавасии главным проигравшим, откатившись по итогам «Гран-при Сингапура» на 13-е место.

Вся правда вскрылась в 2009-м, но по словам Экклстоуна, он и тогдашний президент Международной федерации автоспорта (FIA) Макс Мосли узнали об этом раньше. По существовавшим тогда правилам они должны были отменить результаты гонки в Сингапупе, а значит, Масса стал бы чемпионом с преимуществом в пять очков. Но Экклстоун с Мосли решили действовать иначе.

«Мы хотели защитить наш спорт и спасти его от огромного скандала. Поэтому решили не давать ход этой информации. Тогда существовало правило, что после церемонии награждения FIA результаты чемпионата нельзя пересматривать. Так что трофей вручили Льюису и историю замяли. Мне до сих пор жаль Массу. Его лишили заслуженного титула, а Хэмилтону повезло, и он выиграл свой первый чемпионат. Сегодня я бы решил все иначе, поэтому для меня Михаэль Шумахер до сих пор является единственным семикратным чемпионом мира, единственным рекордсменом. Даже если статистика говорит об обратном», — заявил Берни.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Масса грустит о прошлом

Хэмилтон на высказывания Экклстоуна до сих пор не отреагировал, хотя в недавнем прошлом частенько вступал в заочные пикировки с легендарным экс-боссом «Формулы-1». Но главный пострадавший во всей этой истории Масса, конечно же, не мог пройти мимо всей этой ситуации. «Берни стоило сказать об этом раньше, а не сейчас. Я обсуждал это с юристами «Феррари», но они ничего не могли сделать. По их словам, у нас не было шансов выиграть это дело. Но я все еще считаю, что если бы нанял своих собственных адвокатов для дела, исход мог бы быть иным. В других видах спорта подобные вещи приводили к лишениям титулов, так почему этого не случилось в «Формуле-1»? — приводит его слова GrandPrix.com.

Как бы то ни было, сейчас Масса подавать иск и пытаться отнять в свою пользу титул 2008 года не собирается. Так что за седьмой (точнее, за самый первый) титул Хэмилтон вроде как может не волноваться. Что же касается семи чемпионств Михаэля Шумахера, то и там, как многие помнят, была одна сомнительная история. Причем тоже касательно дебютного титула: на заключительном этапе в сезоне 1994 года «Гран-при Австралии» Шумахер повредил машину в аварии, а затем, по мнению многих, намеренно выбил с трассы своего главного конкурента Деймона Хилла. Однако в FIA решили его не наказывать. В итоге Шуми стал чемпионом «Формулы-1» с преимуществом в одно очко. Кто знает, может, Берни когда-нибудь расскажет и об этой истории.