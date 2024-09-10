Гений «Формулы-1» нашел себе новую команду. И дело не только в гигантской зарплате

Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи подписал контракт с «Астон Мартин».

В «Формуле-1» наконец-то состоялся самый громкий переход XXI века. Да-да, новость, объявленная на специальной пресс-конференции, о переходе британца Эдриана Ньюи из команды «Ред Булл» в «Астон Мартин» — это действительно суперсобытие для королевских гонок, по значимости важнее подписания семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмильтона в «Феррари». Ведь пилоты, даже самые выдающиеся, способны выигрывать только на классных болидах, а именно технический гений Ньюи вот уже много лет считается конструктором № 1 в «Ф-1».

Легенда с 43-летним стажем

Сейчас Ньюи 65 лет, а в «Формуле-1» он провел 43 года из них. Начинал он в далеком 1981-м еще в команде «Марч», а впервые о нем заговорили как о гениальном специалисте в начале девяностых, когда Эдриан занимался аэродинамикой в «Уильямсе», который завоевал несколько чемпионских титулов с британцами Найджелом Мэнселлом и Дэймоном Хиллом, французом Аленом Простом и канадцем Жаком Вильневым и по праву считался лучшим коллективом в девяностых.

Затем в конце девяностых Ньюи перешел в «Макларен» и быстро превратил его в топ-команду. А в середине нулевых британец принял предложение «Ред Булл» — команды, которая к тому моменту не считалась серьезным претендентом на чемпионские титулы и Кубки конструкторов. Что ж, во многом благодаря именно Эдриану все изменилось — немец Себастьян Феттель с 2010 по 2013 год стал четырехкратным чемпионом мира, а с 2021-го по 2023-й три чемпионства добыл голландец Макс Ферстаппен, который лидирует и в нынешнем чемпионате. Понятно, что и у Ньюи были проколы и неудачные болиды, но в плане успешности сравниться с ним не мог ни один конструктор.

Однако токсичная, как сейчас модно говорить, обстановка в «Ред Булл» в последнее время, постоянные скандалы, склоки и дрязги в руководстве (о конфликте боссов «конюшни» Кристиана Хорнера и Хельмута Марко в начале 2024-го не говорил только ленивый) явно привели к тому, что Эдриан решил найти себе новое место работы. Безусловно, его уговаривали остаться, сулили большие и очень большие деньги, но Ньюи, трудившийся на «Ред Булл» с 2006-го, был непреклонен.

«С самого детства я хотел проектировать быстрые машины. Я мечтал стать инженером в «Формуле-1», и мне повезло воплотить эту мечту в жизнь. На протяжении почти двух десятилетий для меня было большой честью играть ключевую роль в развитии «Ред Булл Рэйсинг» — от дебютантов до команды, неоднократно завоевывавшей титулы. Однако я чувствую, что наступил подходящий момент передать эстафету другим и искать для себя новые вызовы», — заявил Ньюи в начале мая после официального объявления о его уходе в начале 2024-го.

Эдриан Ньюи подписал контракт с «Астон Мартин». Фото Getty Images

Почему не «Феррари»?

Конечно же, многие сразу подумали про переход в «Феррари». Хэмилтон и Ньюи в Скудерии — это выглядело настоящей дрим-тим. Да и руководитель «Феррари» Фредерик Вассер не скрывал желания заполучить технического гения «Ф-1». Однако не срослось. В итоге Ньюи остановил свой выбор на «Астон Мартин». Где ему, по информации целого ряда источников, будут платить 20 миллионов фунтов (около 26 миллионов долларов) в год и к тому же, похоже, дадут полную свободу самовыражения. Кроме того, объявлено, что Эдриан станет акционером «Астон Мартин». Но даже это, судя по всему, не главная причина.

«Для Эдриана все было достаточно просто, поскольку, если бы он перешел в «Феррари», он не получил бы признания. В то время как в «Астон Мартин» его будут приветствовать как гения, если они просто начнут попадать в финальную часть квалификации», — цитировал слова источника Daily Mail. Действительно, Ньюи никогда не нравилось быть непризнанным гением, он знает себе цену во всех смыслах и любит славу. Очевидно, что он сделает все, дабы превратить «Астон Мартин» миллиардера Лоренса Стролла, где приступит к работе с весны 2025-го, в топ-команду. Понятно, что он будет нацелен на создание болида 2026 года, когда в «Формуле-1» поменяется технический регламент.

«В восторге от присоединения к «Астон Мартин». Я был очень вдохновлен страстью и увлеченностью Лоуренса Стролла всем, к чему он прикладывает руку. Лоуренс полон решимости создать команду-победителя», — заявил Ньюи. «Эдриан разделяет наше стремление и амбиции, он верит в этот проект и поможет нам написать следующую главу в истории «Астон Мартин» в «Формуле-1», — отметил Стролл, назвавший конструктора одним из самых конкурентоспособных людей, которых он когда-либо встречал. Что ж, если и из «Астон Мартин» Ньюи сделает команду-чемпиона, то подтвердит свою репутацию самого важного человека в «Ф-1» современности.