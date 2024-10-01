Дочь Михаэля Шумахера вышла замуж. Легендарный гонщик на свадьбе не присутствовал

Джина и ее таинственный партнер Йен Бетке отпраздновали бракосочетание на семейной вилле на Майорке.

В минувшие выходные дочь легенды гонок Михаэля Шумахера Джина наконец-то сыграла свадьбу с своим бойфрендом Йэном Бетке. Церемония бракосочетания прошла в узком семейном кругу на вилле Ясмин — в Пуэрто-де-Андрач на испанском острове Майорка, где находится вилла Шумахеров. Праздник сопровождался строжайшими мерами по обеспечению конфиденциальности — гостей попросили сдать свои мобильники и не выкладывать в соцсети никаких сообщений. Это связано с нездоровым интересом публики к частной жизни Михаэля Шумахера после жуткой травмы на горнолыжном курорте в конце 2013 года. Сам семикратный чемпион «Формулы-1» на церемонии не присутствовал, однако после скандала с предательством бывшего охранника жена Шумахера Коринна проявляет повышенную бдительность.

Волшебные закаты

27-летняя Джина — старший ребенок Михаэля Шумахера и его супруги, бывшей немецкой модели Коринны Бетч. У пары также есть сын Мик, которому сейчас 24 года. Мик пытается сделать карьеру автогонщика, провел два сезона в «Формуле-1», но пока очень далек от успехов отца. Джина занималась конным спортом и в 2017 году выиграла чемпионат мира по рейнингу (верховой езде в стиле вестерн). Сейчас она продвигает собственный бренд одежды с принтами лошадей. С будущим мужем Джина познакомилась в 2017 году благодаря конному спорту. Однако Йен Бетке ведет крайне непубличный образ жизни, и кроме того, что он в прошлом занимался конкуром, о новом члене семьи Шумахеров ничего неизвестно.

Джина Шумахер и Ян Бетке. Фото соцсети

Как бы то ни было, дочь Шумахера и Бетке вместе уже много лет. Пара обручилась в 2023 году, причем вместо колец влюбленные использовали браслеты: Джина — золотой с большим бриллиантом, а Йен — кожаный аналог. Сейчас супруги опубликовали совместное фото со свадьбы, на котором Джина предстала в кружевном свадебном платье с тонкими бретельками. На невесте также были бриллиантовые серьги и эффектное ожерелье. «Мы чудесно провели время на Майорке, закаты и атмосфера были волшебными», — гласит подпись под снимком. Церемония готовилась почти год, и многие СМИ ждали, что на ней появится сам Михаэль. Однако, судя по всему, праздник прошел без легендарного спортсмена, который вот уже больше десяти лет парализован и общается с окружающими только глазами.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер неудачно упал во время катания на лыжах на французском горном курорте и сильно ударился головой о камень. После этого легендарный Красный Барон некоторое время находился в коме, а затем был перевезен семьей на виллу в Швейцарии. С тех пор родные не разглашают никаких подробностей о здоровье звезды «Формулы-1». Он не показывается на публике — ходят слухи, что немец не в состоянии обслуживать себя самостоятельно, а поддержание в нем жизни обходится в миллион евро в год. В данный момент в Германии идет суд над тремя мужчинами, которые шантажировали Шумахеров разглашением информации о состоянии Михаэля. Одним из обвиняемых является бывший охранник виллы.

Михаэль защищал нас, а теперь мы защищаем его

Возможно, именно проблемами с конфиденциальностью был вызван переезд звездной семьи из региона Женевского озера на Мальорку. Среди других версий — советы врачей сменить климат и нарастающие финансовые проблемы. Коринна уже продала часть недвижимости, а также выставляла на аукцион разные личные вещи Михаэля. Впрочем, до банкротства Шумахеров, судя по всему, далеко. Семейный капитал позволяет Джине спокойно жить в Швейцарии вместе со своим избранником. При этом девушка сохраняет связи с родителями и очень тепло отзывается о несчастном отце в соцсетях.

Согласно сообщениям испанских СМИ, церемония бракосочетания на Майорке тоже не отличалась скромностью. Празднования прошли в полном формате — с вечеринкой накануне свадьбы, торжественной регистрацией и последующим застольем. Сообщается, что среди приглашенных был брат Михаэля Ральф, который пару месяцев назад сильно напряг отношения с семьей скандальными признаниями в нетрадиционной сексуальной ориентации. Напомню, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Фото соцсети

Джина неоднократно говорила, что работа с лошадьми помогает ей отвлечься от грустных мыслей, связанных с состоянием здоровья отца. Она много времени проводит на ферме в швейцарском городе Живран, которую Михаэль подарил Коринне в 2005 году на десятую годовщину свадьбы. Сегодня мать и дочь иногда проводят там мероприятия по верховой езде. Коринна сама в прошлом занималась разведением и дрессировкой лошадей в Швейцарии и США, имела несколько конюшен и табун в 40 голов. «Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать наслаждаться своей личной жизнью настолько, насколько это возможно, — объясняет Коринна нынешнюю обстановку секретности вокруг своего больного супруга. — Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его».