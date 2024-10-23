«Отказывается от бренда». Дочь Михаэля Шумахера раскритиковали за смену фамилии в соцсети после свадьбы

В шоке даже бывший менеджер пилота.

Дочь легендарного гонщика Михаэля Шумахера Джина-Мария недавно вышла замуж. Торжественное событие должно было вызвать волну радости в СМИ и соцсетях, однако оказалось все ровно наоборот. На девушку набросились из-за того, что в своем профиле в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) она сменила фамилию, и обвинили ее в предательстве отца.

Свадьба

В конце сентября 27-летняя Джина-Мария и ее бойфренд Йен Бетке отпраздновали бракосочетание в узком семейном кругу в Пуэрто-де-Андрач на испанском острове Майорка, где находится вилла Шумахеров.

После свадьбы дочка известного пилота «Формулы-1» в одном из профилей в социальных сетях сменила фамилию на Бетке. Поклонники сразу же отреагировали на это, осудив девушку. Многие уверены, что она должна продолжать «дело отца», а не предавать его.

Даже бывший менеджер Михаэля Вилли Бекер не оценил поступок Джины. По его мнению, фамилия Шумахер — это бренд.

«Зачем она просто взяла и отказалась от такого громкого имени? Я этого не понимаю! Это бренд, который связан с ее отцом. Я бы этого не сделал. Но это ее решение, а все остальное — только мое личное мнение», — цитирует Вилли Бекера Daily Mail.

Джина Мария Шумахер. Фото Global Look Press

Еще одна версия

При этом в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Джина-Мария осталась под фамилией отца.

Как отмечают другие источники, дочь Михаэля на самом деле взяла двойную фамилию. По информации Bild, на недавнем конном турнире в Техасе девушка выступала как Шумахер-Бетке. Сама она пока ничего официально не комментировала.

Джина-Мария — старший ребенок Шумахера и его супруги, бывшей немецкой модели Коринны Бетч. У пары также есть сын Мик, которому сейчас 24 года. Он пошел по стопам отца и пытается сделать карьеру автогонщика. Джина же занимается конным спортом и в 2017 году выиграла чемпионат мира по рейнингу (верховой езде в стиле вестерн).

Конфиденциальность

На свадьбе Джины и Йена действовали строжайшие меры безопасности. Гостей мероприятия просили сдать смартфоны и держать всю информацию в секрете. Это связано с нездоровым интересом публики к частной жизни Шумахеров. Сам легендарный гонщик на церемонии, скорее всего, не присутствовал, однако после скандала с предательством бывшего охранника жена Михаэля Коринна проявляет повышенную бдительность.

Немецкий пилот участвовал в заездах «Формулы-1» 19 сезонов. Он выигрывал чемпионат мира в 1994-1995 годах, а также с 2000-го по 2004-й. Свои последние гонки Шумахер провел в 2012 году — занял 13-е место в общем зачете и завершил карьеру.

В 2013-м Михаэль получил тяжелые травмы во время катания на лыжах. Он несколько лет пробыл в коме, а сейчас подробности о состоянии его здоровья тщательно скрываются семьей.