«Ред Булл» нет равных уже 11 гонок подряд — субботняя слабость лидеров оказалась иллюзией.

«Формула-1». 11-й этап. «Гран-при Венгрии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 33,731

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 337,603

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 39,134

5. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 62,572

6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 65,825

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 70,317

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 71,073

9. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 75,709

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

12. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 1 круг

15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Логан Сарджент (США, Williams), Эстебан Окон (Франция, Alpine), Пьер Гасли (Франция, Alpine)

После неожиданной победы Льюиса Хэмилтона в квалификации к «Гран-при Венгрии» у формульного сообщества, похоже, впервые за последнее время появилась надежда на то, что доминирование «Ред Булл» подойдет к концу. В пользу Хэмилтона говорили как не обгонный характер трассы Хунгароринг, так и настрой самого британца, пообещавшего перед стартом «волшебным образом вытащить кролика из шляпы» (читай, сотворить вторую сенсацию) в гонке. Увы, но семикратный чемпион мира из «Мерседес» не смог оказать даже подобие сопротивления своему давнему сопернику, и Макс Ферстаппен буднично оформил очередную викторию.

Успех Хэмилтона в субботу — случайность

А начинался уик-энд с невнятных дождевых практик в пятницу и жалоб половины команд на обновленный формат квалификации днем позже. Хуже других пришлось Серхио Пересу, на первой же тренировке допустившему «детскую» ошибку с выездом на траву, после чего болид вынесло в барьеры. Дополнил невеселую для «Ред Булл» картину сам лидер чемпионата Ферстаппен, признавшийся в проблемах с балансом машины и «едущих словно на льду» передних колесах.

После внезапного проигрыша Макса в квалификации, пускай и с разницей всего в 0,003 секунды, сомнения по поводу формы «быков» только усилились. По сути, команде Ферстаппена на протяжении первых двух дней в Венгрии пришлось столкнуться с комплексом проблем, элементарно мешавших настроить болид для оптимальной работы. Сначала помешали дождь и привезенные обновления, а после сыграли свою роль новые шинные правила для квалификации, серьезно ограничивающие выбор резины.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

То, что творение Эдриана Ньюи едет не хуже, чем предыдущие 10 этапов, а первое место Хэмилтона стало возможным благодаря мастерству и везению пилота «Мерседес», стало ясно непосредственно в гонке. Льюис не только пропустил Ферстаппена на внутреннюю траекторию еще на стартовой прямой, но после первого поворота уступил и новичку сезона Оскару Пиастри. А мгновения спустя проиграл борьбу и Ландо Норрису. Критической для Хэмилтона стала жесткая оборона Макса в первой же шикане, где голландец выдавил своего визави на внешний радиус, куда и прорвался «Макларен» Пиастри.

Другим неудачником старта безусловно стал Чжоу Гуаньюй. Собрав неплохие авансы своим пятым стартовым местом, пилот «Альфа Ромео» в воскресенье заглох после сигнала огней и в попытке наверстать позиции (кроме себя самого) испортил гонку сразу трем пилотам. Еще на торможении в первом повороте Чжоу поддел вернувшегося в «Ф-1» Даниэля Риккардо, который в свою очередь спровоцировал столкновение и последующий сход двух «Альпин». И если Риккардо смог продолжить гонку, по итогам даже обойдя на поврежденном болиде напарника Юки Цуноду, то для подопечных Отмара Сафнауэра это стал уже второй сход обеими машинами подряд.

После старта, поставившего крест на дуэли Хэмилтона с Ферстаппеном, гонка пошла по привычному сценарию. Макс сделался «невидимым» для соперников, оторвавшись к 11-му кругу уже на 4 секунды от пелотона, и без проволочек доехал к победе. Следом, как и двумя неделями ранее в Сильверстоуне, пришел Ландо Норрис, и, наконец, третье место все-таки забрал Серхио Перес, максимально нивелировавший потери после аварии в начале уик-энда.

Главным выводом после «Гран-при Венгрии» стало подтверждение амбиций «Макларен». Коллектив, начинавший сезон практически в аутсайдерах, удивил всех очень уверенным выступлением на домашнем для себя Сильверстоуне, едва не приехав на подиум в полном составе. Теперь после этапа на Хунгароринге можно говорить, что успех в Великобритании не был разовой акцией. «Маки» демонстрируют поступательный прогресс, и, похоже, вторая половина чемпионата пройдет для них в борьбе с «Мерседес» за второе место в кубке конструкторов. Резво начавший год «Астон Мартин» тем временем, напротив, уступил в Венгрии даже «Феррари», и признаков, что в боксы команды Фернандо Алонсо вернется былая эйфории, не видно от слова «совсем».

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

На наших глазах творится история

Победа Макса в Венгрии стала 12-м подряд успехом «Ред Булл», если вести отсчет с прошлого сезона и его финального «Гран-при Абу-Даби». Тем самым команда побила казавшийся недосягаемым рекорд «Макларен» из 11 побед кряду, установленный Айртоном Сенной и Аленом Простом в далеком 1988-м. На предстоящем «Гран-при Бельгии» австро-британский коллектив может установить и вовсе фантастическую планку в 13 выигранных гонок подряд, из которых 12 будут в рамках одного года.

Сам же Ферстаппен на домашнем этапе (Макс родился в Бельгии, откуда родом его мать) сможет приблизиться к очередному личному достижению. Речь идет о рекорде другого «золотого мальчика» из «Ред Булл» — Себастьяна Феттеля, одержавшего 9 побед подряд в сезоне-2013. На данный момент серия Макса составляет семь выигранных «Гран-при».

Перечисленные достижения не стоит воспринимать как обычную статистику. Ведь кроме абстрактных цифр прямо сейчас мы видим небывалое сочетание мастерства пилота и совершенства его машины, которые случаются в «Формуле-1» не каждый сезон (здесь стоит отметить, что в бесконечных победах Хэмилтона все-таки был определенный дисбаланс в сторону техники). А значит, с какой бы кажущейся легкостью Ферстаппен ни выигрывал следующие «Гран-при», каждый раз у нас на глазах будет разворачиваться история, отчего следить за «Формулой-1» становится все более захватывающе.