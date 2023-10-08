Ферстаппен выиграл свой самый комфортный титул. Конкуренты подождут до следующего года

Чемпионская гонка завершена. Сезон продолжается.

«Гран-при Катара»

1. Ферстаппен (Red Bull) — 1:27.39,168

2. Пиастри (McLaren) — 4,833

3. Норрис (McLaren) — 5,969

4. Расселл (Mercedes) — 34,119

5. Леклер (Ferrari) — 38,976

6. Алонсо (Aston Martin) — 49,032

7. Окон (Alpine) — 62,390

8. Боттас (Alfa Romeo) — 66,563

9. Чжоу (Alfa Romeo) — 76,127

10. Перес (Red Bull) — 80,181

11. Стролл (Aston Martin) — 81,652

12. Гасли (Alpine) — 82,300

13. Элбон (Williams) — 91,014

14. Магнуссен (Haas) — 1 круг

15. Цунода (AlphaTauri) — 1 круг

16. Хюлкенберг (Haas) — 1 круг

17. Лоусон (AlphaTauri) — 1 круг

Возвращение «Формулы-1» на автодром Лусаил в Катаре во многом возвестило о начале новой эры в «королевской серии». Если в 2021-м Макс Ферстаппен напоминал Давида, сражавшегося с «Мерседесами» в роли Голиафов, то на этот раз нидерландец оформил здесь, вероятно, один из самых комфортных трофеев в своей карьере. А «злой гений» Макса в том памятном сезоне Льюис Хэмилтон, наоборот, вылетел из борьбы уже в первом повороте, попав в аварию, зеркальным образом напомнившую Сильверстоун-2021.

Триумф Макса на фоне будущих соперников

Прошедший «Гран-при Катара» стал ожидаемым местом коронации лидера «Ред Булл» на его третий чемпионский титул в карьере. Если годы доминирования «Мерседес» приучили болельщиков забывать обо всякой интриге ближе к этапу в Мексике, то в случае с Ферстаппеном давно гарантированная победа в сезоне получила формальное оформление еще раньше. Правда, случилось это не без сложностей, пускай и незначительных.

Еще в субботу, когда Ферстаппен де-факто стал трехкратным чемпионом мира, победу в спринте у него увел самый многообещающий гонщик пелтона Оскар Пиастри. Тем самым Макс хоть и взял главную награду, но остался без «большого шлема» в столь знаменательный для себя уик-энд.

Правда, воскресная гонка могла завершиться для Ферстаппена еще более плачевно, когда Льюис Хэмилтон, вероятно вспомнив о заветах Сенны, как истинный гонщик отчаянно полез в просвет между границей первого поворота и болидом собственного напарника Джорджа Расселла. Как итог — два «Мерседеса», которые должны были отыграться на «Макларен» за поражение в спринте, вылетели из борьбы уже на первых метрах дистанции. Во время разворота Расселл практически зацепил машину Ферстаппена — чтобы утащить за собой еще и «Ред Булл», ему не хватило буквально полметра.

Однако у «гоночных богов» в эти выходные были другие планы, и в результате мы могли наблюдать более чем символичную картину. Прошлый обладатель «Гран-при Катара» Льюис Хэмилтон на обочине у разбитой машины смотрит вслед удаляющемуся Максу Ферстаппену, который когда-то сломал чемпионскую поступь британца и сам стал доминатором «Формулы-1». Забавно, что сегодня Льюис также ненароком скопировал свое крайне спорное столкновение с заклятым соперником на гонке в Сильверстоуне в 2021-м, когда он выбил «Ред Булл» Макса прямо в отбойники. Только теперь выбили уже самого Хэмилтона. Благо, что гравийные ловушки в Катаре побольше, чем в Англии.

Фото Reuters

Деньги для «Формулы-1» не пахнут

Вероятно, эпоха Хэмилтона окончательно подошла к концу именно в эти выходные, когда семикратный триумфатор «Ф-1», остыв после инцидента, взял всю вину на себя, тем самым по-наставнически поддержав молодого напарника и потенциального продолжателя своего дела — Расселла. Новыми соперниками пока недосягаемого Ферстаппена суждено стать как раз парням вроде Джорджа, Пиастри, Норриса, а также в прямом и переносном смысле двум темным лошадкам из «Феррари». Причем случится это, судя по прогрессу их технике, уже в следующем сезоне.

Другим моментом, оформившим уход старых порядков из «королевской серии», стал очередной цирк по части организации. Для «Формулы-1» деньги ближневосточных монархов давно и прочно перекрыли всю проблемность этапов в их странах. Например, в прошлом году серия, вопреки всем обязательствам и контрактам выкинувшая из чемпионата гонку в Сочи и российского участника Никиту Мазепина, спустя пару недель спокойно поехала под бомбежкой на этапе в Джидде.

В Катаре «двойные стандарты» промоутеров «Ф-1» и чиновников ФИА достигли новых вершин. Или пробили очередное дно, кому как нравится. Так, за жирный контракт от местного эмира, закрепивший Лусаил на годы в календаре «королевской серии», лучшим пилотам планеты пришлось ехать по натурально не приспособленной к гонкам трассе. Высокие поребрики и грубое покрытие обочин оказалось для шин формульных болидов «наждачной бумагой», из-за чего судьям пришлось в экстренном порядке вводить правило обязательных трех пит-стопов, иначе ехать по Лусаилу стало бы просто небезопасно. А очередная феерия со штрафами за нарушение лимитов трека, кажется, побила в это воскресенье все рекорды, попутно уничтожив гонку Пересу, Албону, Цуноде, Гасли и многим другим. Одним словом, в новой «Формуле-1» деньги не пахнут, а судьи не знают пределов адекватности.