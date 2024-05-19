Создатель современной «Формулы-1» назвал команду в честь любимой девушки. Он придумал рекламу на болидах и создал граунд-эффект

Нынешняя королевская серия с выдающимся уровнем инженерии, засильем британских команд (половина участников чемпионата целиком базируется в Туманном Альбионе, еще двое имеют там отделения) и спонсорскими контрактами обязана во многом одному человеку. Его имя — Колин Чепмен. Он — создатель не только болидов, выигравших семь Кубков конструкторов, но и тот, кто во всех смыслах определил их облик вплоть до наших дней. Технология граунд-эффекта, вернувшаяся в «Ф-1» после недавней смены регламента, и традиционное расположение воздухозаборников в боковых понтонах, наконец, антикрылья и даже спонсорские наклейки — первым все это воплотил Чепмен в созданной им культовой команде «Лотус», по легенде, названной так в честь любимой жены.
Будущий конструктор появился на свет в семье владельца гостиницы на лондонской улице Тоттенхэм-лейн, где в основном останавливались работяги с местной железной дороги. При отеле был еще паб, на прибыль с которого Колин обустроил свою первую мастерскую на заднем дворе дома. Вторым инвестором в будущую марку спортивных автомобилей, которая покорит «Формулу-1», выступила его невеста Хэйзел, одолжившая 25 фунтов. Согласно красивой легенде, именно в честь нее Чепмен назвал свою компанию «Лотус» — Цветок Лотоса было прозвищем девушки, с которой молодой инженер познакомился на танцах.
История производителя спорткаров и гоночных болидов стартовала с того, что студент университетского колледжа Лондона Колин Чепмен вместе с сокурсниками чинил старые родстеры у себя в гараже. В первые годы после Второй мировой войны бензин оставался относительно доступным для населения, и в стране хватало джентльменов, мечтавших о быстрых машинах, составивших основу клиентуры Чепмена.
Параллельно с учебой и бизнесом в сфере тюнинга Колин серьезно увлекался авиацией, получив лицензию пилота и после выпуска из колледжа отслужив короткое время в Королевских ВВС, чтобы после стать стажером одного из гигантов британского самолетостроения «Де Хевилленд». Затем была работа в алюминиевом концерне, но уже тогда талантливый инженер искал для себя соответствующий вызов — и в итоге остановился на автогонках.
То, что начиналось больше как хобби, со временем стало приносить деньги, на которые Чепмен строил новые машины для участия в локальных соревнованиях. Английские марки в послевоенное время выступали в роли явных догоняющих, значительно уступая на трассах итальянцам из «Феррари», «Альфа Ромео» и «Мазерати», поэтому амбициозному конструктору предстояло принять очень непростой вызов. Добиться успеха ему помог опыт в авиации, но еще больше — готовность идти на любой риск ради победы.
Его первые гоночные машины были созданы в конце 1940-х годов на базе старых шасси «Остин», но уже к середине следующего десятилетия «Лотус» начал производить собственные болиды, а Чепмен приложил руку к созданию техники британской команды «Вануолл». В сезоне-1958 эти машины выиграли учрежденный тогда же Кубок конструкторов, а лидеру «Вануолл» Стирлингу Моссу не хватило всего одного зачетного балла до победы в личном зачете «Формулы-1». Титул ушел другому англичанину Майку Хоторну, в свое время сыгравшему важную роль в карьере Чепмена. Именно после столкновения с Хоторном и большой аварии на «Гран-при Франции» в 1956-м Колин принял решение отказаться от многообещающей карьеры пилота, полностью сосредоточившись на создании машин. Гонщик Чепмен остановился всего лишь в шаге от «Ф-1» — квалифицировавшись пятым в своем дебюте, он не смог выйти на старт, разбив машину накануне в практике.
В 1958 году «Лотус» приехал на свой первый «Гран-при» в Монако, проделав невероятный путь от мастерской на заднем дворе ночлежки и с уставным капиталом в 25 одолженных фунтов до команды королевской серии менее чем за 10 лет. В первой половине 1960-х молодой британский коллектив превратился в грозную силу пелотона, чей успех держался на инженерном гении Чепмена и гоночном таланте Джима Кларка. Следуя философии, что болид должен иметь максимально легкую конструкцию, Колин начал строить машины с углепластиковым монококом, как на «Лотус 25». В итоге на разных модификациях этого болида Кларк стал двукратным чемпионом «Формулы-1». «Добавляя мощность, вы становитесь быстрее на прямых. Уменьшая вес, вы становитесь быстрее везде», — говорил выдающийся конструктор.
Следующей инновацией, введенной Чепменом, стали антикрылья, подсмотренные им в авиации. Только в отличие от самолетов перевернутое крыло работало не на подъемную, а, наоборот, прижимную силу, обеспечивая машине скорость в поворотах. Развивая эту концепцию, к концу 1970-х годов в «Лотус» придумали выполнить в форме большого антикрыла днище машины, тем самым создав под ним эффект разреженного воздуха. Так в «Формулу-1» впервые пришла технология граунд-эффекта, применяющаяся по сей день. Получившийся болид «Лотус 78» за счет набегающего потока почти присасывался к трассе, что делало его недосягаемым для конкурентов. Следующая доведенная до ума версия с индексом «Лотус 79» принесла чемпионство Марио Андретти в доминирующем стиле с пятью победами в 10 гонках, еще одну победу и четыре подиума машине принес второй пилот Ронни Петерсон.
Из других важных решений, освоенных Чепменом, стоит отметить идею перенести радиаторы из носовой части болида в боковые понтоны и интеграцию элементов антикрыла в конструкцию задней подвески. При этом важно заметить, что Колин Чепмен не являлся изобретателем всех этих устройств — что-то он перенимал из опыта своих предшественников, что-то разрабатывали нанятые им сотрудники. Сам же конструктор выступал в роли «дирижера ансамбля инженеров» и спонсора, ведь бизнес по производству спортивных машин «Лотус» был не менее успешен, чем одноименная команда на трассах «Формулы-1».
Правда, и без продажи автомобилей у «Лотус» не должно было возникать финансовых проблем. Будучи сыном крепкого бизнесмена средней руки, Чепмен уделял не меньше внимания экономике и первым в «Формуле-1» стал размещать на своих болидах спонсорские наклейки — на первых порах в качестве бартера за бесплатные шины, топливо и расходники, а затем на коммерческой основе. Резюмируя, можно сказать, что Чепмен служил флагманом многих новшеств в гонках «Гран-при» и вслед за его «Лотус» те же решения принимали другие.
Несмотря на регулярные победы, болиды «Лотус» пользовались дурной славой среди гонщиков. Давая совет своему подопечному Йохену Риндту, будущий шеф «Ф-1», а тогда один из множества окологоночных антрепренеров Берни Экклстоун говорил: «Если хочешь выиграть чемпионат мира, у тебя больше шансов с «Лотус», чем с «Брэбем». Если же хочешь остаться в живых, то больше шансов с «Брэбем», чем с «Лотус». В 1970-м, пилотируя болид Чепмена, австрийский гонщик разобьется насмерть в квалификации к «Гран-при Италии», но все равно станет чемпионом мира за счет одержанных ранее побед.
За два года до этого в другой аварии погиб друг Чепмена и первый пилот, прославивший «Лотус», Джим Кларк, а в 1978-м от травм, полученных в стартовом завале в Монце, скончался перспективный швед Ронни Петерсон. Во всех трагедиях расследование не нашло прямой вины конструктора — у Кларка лопнуло колесо, Риндт погиб от плохо застегнутого ремня безопасности, Петерсона подрезал соперник, но пресса вместе с суеверным гоночным сообществом осталась при своем мнении.
К началу 1980-х «Лотус» оказался в стагнации. В «Формуле-1» ограничили высоту дорожного просвета и запретили подвижные элементы аэродинамики, лишив машины Чепмена их главной фишки, поэтому конструктор пошел на отчаянный шаг, изобретя «болид-матрешку» «Лотус 88» с двумя независимыми корпусами. Сложную и дорогостоящую разработку так и не допустили до гонок, тем самым всегда работавший на грани правил и далеко за пределами риска Чепмен получил болезненный щелчок по носу.
На это наложился скандал с американской фирмой «Делориан». «Лотус» должен был выступить подрядчиком в масштабном проекте по производству спорткаров из нержавеющей стали — тех самых, что позднее засветились в популярной кинотрилогии «Назад в будущее». Но выпуск машин наладить не получилось, владельца марки Джона Делориана задержало ФБР за попытку продажи наркотиков в особо крупных размерах, а еще позже следователи обнаружили пропажу 10 миллионов фунтов из британской казны, выделенных на организацию производства.
Правоохранители быстро выяснили, что часть денег успела поступить на счета «Лотус» без декларации, но к тому моменту Колин Чепмен был уже мертв. Он скончался от внезапного сердечного приступа всего лишь в 54 года во время межсезонья 1982-го. В тот день, когда команда испытывала свое новое изобретение — активную подвеску. Разработка должна была вернуть «Лотус» обратно на «формульную» вершину и едва не сделала Айртона Сенну чемпионом пять лет спустя, однако основатель марки уже не застал этого момента, равно как и коллапса команды в 1994 году.
Внезапная кончина и ореол авантюрного, а также местами загадочного человека породили немало слухов об инсценировке Чепменом своей смерти и бегстве в Южную Америку. В этом, к слову, до сих пор уверен Марио Андретти, последний пилот, принесший «Лотус» чемпионские титулы в обоих зачетах. Едва узнав о несчастье, Андретти поспешил вылететь на похороны, но семья его бывшего шефа ответила, что с ним уже простились. Также незадолго до своей смерти Чепмен успешно сдал медкомиссию для продления летного и водительского удостоверений, без каких-либо замечаний по здоровью. Так или иначе, похоже, люди, знавшие Колина, просто не могли поверить, что даже гений бывает смертен.