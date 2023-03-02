Камертон сезона. Почему чемпион «Формулы-1» может определиться уже на «Гран-при Бахрейна»

Экономия и строгие правила рискуют сделать гонки «Ф-1» в 2023 году слишком предсказуемыми.

В уик-энд 3-5 марта трасса Сахир в Бахрейне третий раз подряд примет старт сезона «Формулы-1». После введения инновационного техрегламента в 2022-м, который не оправдал надежды на зрелищность, новый год «королевских гонок» едва ли несет особую интригу.

«Ред Булл» окрылился?

Определять расклад на весь чемпионат по итогам «предсезонки» — занятие крайне бесперспективное. В 2017-2019 годах, не имея точной информации о настройках болидов, программе пилотов и другой скрытой от широкой публики информации, прогнозисты «короновали» на титул «Феррари» уже по итогам тестов. Кто в итоге стал чемпионом во всех трех случаях и где тогда оказалась Скудерия, все хорошо помнят. Поэтому «бросать знамена» перед «Ред Буллом» в 2023-м пока не стоит, даже если неделю назад на тестах все в том же Бахрейне Серхио Перес показал быстрейшее время, а Макс Ферстаппен без серьезных проблем намотал по Сахиру 157 кругов — больше, чем кто-либо из конкурентов.

Гораздо убедительнее в плане прогнозов будут выглядеть итоги первого «Гран-при». Ведь в современных условиях переломить борьбу по ходу чемпионата и выиграть так называемую гонку обновлений, как это проделывал «Мерседес» с «Феррари» в упомянутых выше 2017-2019 годах, стало практически невозможно. Потолки расходов, ограничения на испытания и новые детали уже не позволят топ-командам пересобрать болид за время летнего перерыва и внезапно прибавить к финалу. Не спасет теперь и «административный вес», как доказал пример «Мерседеса» в прошлом году, пытавшегося получать инсайды и продавливать выгодные ему правила в ФИА.

Все претенденты на титул будут вынуждены работать до конца года с тем же болидом, который выйдет на старт первой гонки, а если еще точнее, то с модернизированной версией прошлогоднего. Согласно заявлениям из паддока «большая тройка» в лице «Ред Булла», «Феррари» и «Мерседеса» ограничилась точечной доработкой предыдущих шасси. «Быки» решили сделать машину, подходящую стилю обоих пилотов (Чеко Перес жаловался на чересчур «цепкую» переднюю ось), «Феррари» сосредоточилась на более обтекаемой передней подвеске, а «Мерседес» продолжил развивать свой уникальный концепт шасси со «срезанными» понтонами. Учитывая, что наилучшие исходные были у «Ред Булла», то именно команда Ферстаппена входит в новый сезон фаворитом. Так что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону из «Мерседеса» будет непросто стать восьмикратным. Что же касается накала предстоящей борьбы за титул и Кубок конструкторов, то определить ее степень можно будет по отставанию догоняющих.

Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Чжоу Гуаньюй, Шарль Леклер. Фото Reuters

Как дела у «Формулы-1 2.0»?

Наибольшие надежды среди тех, кто остается за бортом чемпионской гонки, связаны с «Астон Мартином» и «Альфа Ромео». И если швейцарский коллектив, проводящий свой последний сезон в «Ф-1» под итальянским брендом, в прошлом году зарекомендовал себя на уверенно среднем уровне, то новая команда Фернандо Алонсо кажется настоящей темной лошадкой. После невразумительного 2022-го «Астон Мартин» провел обнадеживающие тесты накануне сезона нынешнего, но карета двукратного чемпиона мира все еще может оказаться тыквой.

Примерно таким же котом в мешке считается и один из двух новичков (Нико Хюлькенберг и Ник де Врис все-таки уже не дебютанты) этого чемпионата — рекрут «Макларена» Оскар Пиастри. Чемпион всех молодежных «формул» Пиастри обошелся «макам» по двойному ценнику, устроив скандал с побегом от бывшего работодателя из «Альпин» и вынудив Зака Брауна платить многозначную неустойку Даниэлю Риккардо, чтобы тот освободил кокпит своему соотечественнику. Насколько юное дарование оправдает вложенные средства и загубленные нервы, узнаем совсем скоро.

Расписание «Гран-при Бахрейна»

3 марта

14.30. Первая практика

18.00. Вторая практика

4 марта

14.30. Третья практика

18.00. Квалификация

5 марта

18.00. Гонка



Сахир

Длина круга — 5412 км

Количество кругов — 57

Дистанция гонки — 308,238 км

Расписание чемпионата «Формулы-1» в сезоне-2023:

5 марта. «Гран-при Бахрейна»

19 марта. «Гран-при Саудовской Аравии»

2 апреля. «Гран-при Австралии»

30 апреля. «Гран-при Азербайджана»

7 мая. «Гран-при Майами»

21 мая. «Гран-при Эмилии-Романьи»

28 мая. «Гран-при Монако»

4 июня. «Гран-при Испании»

18 июня. «Гран-при Канады»

2 июля. «Гран-при Австрии»

9 июля. «Гран-при Великобритании»

23 июля. «Гран-при Венгрии»

30 июля. «Гран-при Бельгии»

27 августа. «Гран-при Нидерландов»

3 сентября. «Гран-при Италии»

17 сентября. «Гран-при Сингапура»

24 сентября. «Гран-при Японии»

8 октября. «Гран-при Катара»

22 октября. «Гран-при США»

29 октября. «Гран-при Мексики»

5 ноября. «Гран-при Сан-Паулу»

18 ноября. «Гран-при Лас-Вегаса»

26 ноября. «Гран-при Абу-Даби»

Эрик Расулев