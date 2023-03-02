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2 марта, 23:00

Камертон сезона. Почему чемпион «Формулы-1» может определиться уже на «Гран-при Бахрейна»

Болид Льюиса Хэмилтона.
Болид Льюиса Хэмилтона.
Фото Reuters
Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Чжоу Гуаньюй, Шарль Леклер.
Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Чжоу Гуаньюй, Шарль Леклер.
Фото Reuters
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Экономия и строгие правила рискуют сделать гонки «Ф-1» в 2023 году слишком предсказуемыми.

В уик-энд 3-5 марта трасса Сахир в Бахрейне третий раз подряд примет старт сезона «Формулы-1». После введения инновационного техрегламента в 2022-м, который не оправдал надежды на зрелищность, новый год «королевских гонок» едва ли несет особую интригу.

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«Ред Булл» окрылился?

Определять расклад на весь чемпионат по итогам «предсезонки» — занятие крайне бесперспективное. В 2017-2019 годах, не имея точной информации о настройках болидов, программе пилотов и другой скрытой от широкой публики информации, прогнозисты «короновали» на титул «Феррари» уже по итогам тестов. Кто в итоге стал чемпионом во всех трех случаях и где тогда оказалась Скудерия, все хорошо помнят. Поэтому «бросать знамена» перед «Ред Буллом» в 2023-м пока не стоит, даже если неделю назад на тестах все в том же Бахрейне Серхио Перес показал быстрейшее время, а Макс Ферстаппен без серьезных проблем намотал по Сахиру 157 кругов — больше, чем кто-либо из конкурентов.

Гораздо убедительнее в плане прогнозов будут выглядеть итоги первого «Гран-при». Ведь в современных условиях переломить борьбу по ходу чемпионата и выиграть так называемую гонку обновлений, как это проделывал «Мерседес» с «Феррари» в упомянутых выше 2017-2019 годах, стало практически невозможно. Потолки расходов, ограничения на испытания и новые детали уже не позволят топ-командам пересобрать болид за время летнего перерыва и внезапно прибавить к финалу. Не спасет теперь и «административный вес», как доказал пример «Мерседеса» в прошлом году, пытавшегося получать инсайды и продавливать выгодные ему правила в ФИА.

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Все претенденты на титул будут вынуждены работать до конца года с тем же болидом, который выйдет на старт первой гонки, а если еще точнее, то с модернизированной версией прошлогоднего. Согласно заявлениям из паддока «большая тройка» в лице «Ред Булла», «Феррари» и «Мерседеса» ограничилась точечной доработкой предыдущих шасси. «Быки» решили сделать машину, подходящую стилю обоих пилотов (Чеко Перес жаловался на чересчур «цепкую» переднюю ось), «Феррари» сосредоточилась на более обтекаемой передней подвеске, а «Мерседес» продолжил развивать свой уникальный концепт шасси со «срезанными» понтонами. Учитывая, что наилучшие исходные были у «Ред Булла», то именно команда Ферстаппена входит в новый сезон фаворитом. Так что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону из «Мерседеса» будет непросто стать восьмикратным. Что же касается накала предстоящей борьбы за титул и Кубок конструкторов, то определить ее степень можно будет по отставанию догоняющих.

Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Чжоу Гуаньюй, Шарль Леклер.
Джордж Расселл, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Чжоу Гуаньюй, Шарль Леклер.
Фото Reuters

Как дела у «Формулы-1 2.0»?

Наибольшие надежды среди тех, кто остается за бортом чемпионской гонки, связаны с «Астон Мартином» и «Альфа Ромео». И если швейцарский коллектив, проводящий свой последний сезон в «Ф-1» под итальянским брендом, в прошлом году зарекомендовал себя на уверенно среднем уровне, то новая команда Фернандо Алонсо кажется настоящей темной лошадкой. После невразумительного 2022-го «Астон Мартин» провел обнадеживающие тесты накануне сезона нынешнего, но карета двукратного чемпиона мира все еще может оказаться тыквой.

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Примерно таким же котом в мешке считается и один из двух новичков (Нико Хюлькенберг и Ник де Врис все-таки уже не дебютанты) этого чемпионата — рекрут «Макларена» Оскар Пиастри. Чемпион всех молодежных «формул» Пиастри обошелся «макам» по двойному ценнику, устроив скандал с побегом от бывшего работодателя из «Альпин» и вынудив Зака Брауна платить многозначную неустойку Даниэлю Риккардо, чтобы тот освободил кокпит своему соотечественнику. Насколько юное дарование оправдает вложенные средства и загубленные нервы, узнаем совсем скоро.

Расписание «Гран-при Бахрейна»
3 марта
14.30. Первая практика
18.00. Вторая практика
4 марта
14.30. Третья практика
18.00. Квалификация
5 марта
18.00. Гонка

Сахир
Длина круга — 5412 км
Количество кругов — 57
Дистанция гонки — 308,238 км

Расписание чемпионата «Формулы-1» в сезоне-2023:
5 марта. «Гран-при Бахрейна»
19 марта. «Гран-при Саудовской Аравии»
2 апреля. «Гран-при Австралии»
30 апреля. «Гран-при Азербайджана»
7 мая. «Гран-при Майами»
21 мая. «Гран-при Эмилии-Романьи»
28 мая. «Гран-при Монако»
4 июня. «Гран-при Испании»
18 июня. «Гран-при Канады»
2 июля. «Гран-при Австрии»
9 июля. «Гран-при Великобритании»
23 июля. «Гран-при Венгрии»
30 июля. «Гран-при Бельгии»
27 августа. «Гран-при Нидерландов»
3 сентября. «Гран-при Италии»
17 сентября. «Гран-при Сингапура»
24 сентября. «Гран-при Японии»
8 октября. «Гран-при Катара»
22 октября. «Гран-при США»
29 октября. «Гран-при Мексики»
5 ноября. «Гран-при Сан-Паулу»
18 ноября. «Гран-при Лас-Вегаса»
26 ноября. «Гран-при Абу-Даби»

Эрик Расулев

Формула-1
Астон Мартин
Мерседес
Ред Булл
Феррари
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