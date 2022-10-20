Кубок конструкторов для «Ред Булл» и «Феррари» для Шварцмана. Почему нужно смотреть «Гран-при США»

На предстоящем этапе должна решиться судьба титула в командном зачете чемпионата мира.

Сезон тотального доминирования Макса Ферстаппена подходит к концу. Голландец уже официально оформил свой второй титул, поэтому в оставшихся заездах Макс будет громить соперников ради забавы и рекордов. На предстоящем «Гран-при США» гонщик «Ред Булл» поможет своей команде завоевать первый за девять лет Кубок конструкторов. А российских болельщиков заинтересует выступление Роберта Шварцмана за рулем «Феррари» на первой тренировке в Остине.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

«Ред Булл» продолжит штамповать победы?

Фарс на прошедшем «Гран-при Японии», где Макс Ферстаппен официально взял второй титул «Формулы-1», к счастью, не закрывал нынешний сезон. На финал года чемпионат приготовил еще четыре ярких этапа с колоритным антуражем в паддоке и непохожими друг на друга трассами.

«Гран-при США», который часто балует зрителей драматичными гонками, пройдет уже в предстоящий уик-энд. В прошлом сезоне в Остине, когда судьба скандального титула была еще далека до развязки, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон устроили мощную зарубу, в которой сильнейшим оказался пилот «Ред Булл». На этот раз на «Трассе Америк» также не обойдется без интриг, ведь «быки» именно в Техасе могут завоевать Кубок конструкторов.

У «Феррари» остаются лишь математические шансы на титул: чтобы отсрочить празднования в стане «Ред Булл», пилотам Скудерии в США надо взять на 19 очков больше, чем наберут гонщики «быков». Возможный штраф Шарля Леклера в Остине лишь приближает команду Кристина Хорнера к заветному титулу. По слухам из итальянских медиа, «Феррари» заменит ДВС на машине монегаска, из-за чего Шарль потеряет пять позиций на стартовой решетке.

Проблемами Скудерии готовы воспользоваться в «Мерседес». «Серебряные стрелы» горят желанием скорее забыть нынешний сезон, однако на концовку года у команды еще хватает мотивации бороться. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не принесли ни одной победы для коллектива в этом году, что не может не огорчать руководителя коллектива Тото Вольфа. Более того, первый в карьере сезон без побед может пошатнуть репутацию Хэмилтона, так что Льюис явно заряжен не допустить провала в финале года.

Шварцман дебютирует за «Феррари»

К сожалению, интриг в чемпионате на концовку сезона практически не осталось. Имя чемпиона уже известно, обладателя Кубка конструкторов мы, вполне вероятно, узнаем в предстоящий уик-энд, а борьба команд за позиции в таблице не представляет особого интереса. Это означает, что коллективы сейчас практически полностью погружены в разработку болидов на следующий сезон. Более того, отсутствие мотивации на финал нынешнего года позволяет командам реализовать правило о молодых гонщиках, которое впервые появилось в этом году.

Новый регламент требует, чтобы каждый коллектив дважды за сезон предоставил машину новичку во время первой тренировки «Гран-при». Некоторые команды, в том числе «Феррари», еще не выполнили условие, поэтому в концовке сезона на тренировках мы обязательно увидим новых гонщиков. В США особое внимание российских зрителей будет приковано именно к Скудерии, так как за рулем алого болида в практике дебютирует Роберт Шварцман. Тест-пилот «Феррари», который выступит под израильской лицензией, наконец получит шанс проявить себя на высшем уровне.

Сильные результаты в молодежных сериях не позволили Шварцману привлечь команды чемпионата для дебюта в серии. Тем не менее о Роберте высоко отзываются в Скудерии, а удачная сессия в США может стать первым шагом для полноценного дебюта Шварцмана в «Ф-1» в будущем. Ориентиром для российско-израильского гонщика должен стать Ник де Врис. Голландец, выигравший «Формулу-2» в 2019-м, долго прозябал в резервистах «Мерседес», но, по-настоящему впечатлив паддок «Ф-1» в этом году, сумел добиться своего.

Мик Шумахер. Фото Reuters

Карьера Шумахера в «Формуле-1» подходит к концу?

«Гран-при США» станет особым этапом для американской команды «Хаас». После кошмарного прошлого сезона коллектив смог оттолкнуться со дна в 2022-м, заработав очки в первой половине сезона. Во второй части года «Хаас» вновь упал в яму, из которой не может выбраться. После летнего перерыва руководство команды, кажется, перестало спасать ситуацию, а лишь начало искать виновных, критикуя гонщиков.

Больше всех под раздачу попал Мик Шумахер. Немцу до сих пор добавляют нервов, упрекая за его аварии в начале сезона. Более того, руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер всячески напоминает Шумахеру, что тот вполне может лишиться своего места в «Ф-1» в следующем сезоне, так как его разбитые болиды дорого обходятся коллективу. На днях высказался и владелец коллектива Джин Хаас. Он заявил, что Шумахер точно останется в команде, если Мик выиграет одну из оставшихся гонок в сезоне, что является нереальной задачей. Пошли разговоры, что немца в команде заменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

Если «Хаас» действительно расстанется с Шумахером, то это будет весьма странное решение. Мик добился заметного прогресса по ходу сезона, перестал попадать в аварии и стабильно едет с напарником на равных. Более того, заменять все еще перспективного молодого гонщика на ветерана, пропустившего три сезона «Ф-1», является не самой разумной затеей со стороны команды. На «Гран-при США» Шумахер, который под высоким давлением обычно показывает сильные выступления, заставит боссов изменить свое представление о себе.

Расписание уик-энда

21 октября, пятница

22.00 Первая тренировка

22 октября, суббота

01.00 Вторая тренировка

22.00 Третья тренировка

23 октября, воскресенье

01.00 Квалификация

22.00 Гонка

«Трасса Америк»

Длина круга — 5,513 км

Количество кругов — 56

Дистанция гонки — 308,405 км