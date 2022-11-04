Российский гонщик — о блате в «Формуле-1»: «Кадровые решения не соответствуют заслугам»

Роберт Шварцман признал, что попасть в главную серию мира он не сможет.

Роберт Шварцман — лучший российский пилот последнего поколения, пожалуй, даже помощнее Никиты Мазепина. Для попадания в «Формулу-1» он сделал практически все возможное. Выиграл «Формулу-3», пришел к вице-чемпионству в «Формуле-2», сменил гоночную лицензию с российской на израильскую. Да, он мог бы проходить эти уровни, как в компьютерной игре, быстрее, но конкуренция между молодыми гонщиками сейчас запредельная. И теперь в интервью Motorsport Week Шварцман признается, что вряд ли осуществит мечту.

Что произошло?

Шварцман согласился в 2022-м стать тест-пилотом «Феррари», возможно, это было неправильное решение — в Скудерии почти никто не пробивался в основу через статус тест-пилота. В глазах пример Луки Бадоера, который годами работал на команду третьим номером, затем из-за травмы Фелипе Массы в 2009-м получил возможность сесть в его болид — и провел две провальные гонки, финишировав на последних местах. Роберту пока устроили лишь одну тренировочную сессию в пятницу, вторая ожидается в последнем «Гран-при» чемпионата в ОАЭ.

Шварцман мог рассчитывать на влияние «Феррари» в «Хаасе» как поставщика моторов, но там связываться с россиянами после истории с Никитой Мазепиным, кажется, не хотят. Да из претендентов — целая стопка резюме.

— Честно говоря, это был тяжелый год, — грустно рассказывает Шварцман. — Я не участвовал в официальных стартах, что для любого гонщика имеет большое значение. Что произойдет, я пока не знаю, но попасть в «Формулу-1» очень сложно. Я всегда работал очень усердно, не имело значения, что происходило с мечтой попасть в королевскую серию. На данном этапе я не знаю... Могу догадываться, что, может, этого и не произойдет. И это очень печально для меня, потому что проделана такая большая работа, я продолжал верить, и в конце концов все равно этого не случилось по разным причинам. Я мог бы добиться лучших результатов в 2020 и 2021 годах, но гарантий не было бы все равно.

Роберт Шварцман. Фото AFP

В «Формуле-1» царит блат?

Но куда важнее признание Шварцмана по поводу процесса выбора пилотов. Такие слова говорят нечасто, и они выдают полное разочарование 23-летнего спортсмена.

— «Формула-1» сейчас, честно говоря, немного странная, по крайней мере для меня. Я действительно не понимаю, как команды принимают решения по составам, я не улавливаю этого со своей стороны. Не хочу называть имен, но для меня, к сожалению, решения не всегда соответствуют заслугам. Если бы у меня был шанс, я бы показал, на что способен. Но я ничего не могу с этим поделать, хотя мне бы очень хотелось сделать ситуацию более справедливой. Я не могу подойти к команде и сказать — возьмите меня, потому что я реально заслуживаю этого и принесу результат.

Далее Шварцман говорит о примере Ника де Фриса, который ждал своего шанса три года и все-таки попал в «АльфаТаури» со следующего сезона, но при этом справедливо рассуждает, что за несколько лет без гонок пропадет мотивация и даже темп. Короче, Шварцман уже смирился с тем, что стоит подыскивать себе новую серию. Пилот он действительно талантливый.

Интересно, что из «Формулы-2» регулярно приходит пополнение в главную автоспортивную серию мира, но конкретных правил нет. В 2021-м, когда Шварцман занял второе место, в королевские гонки взяли бронзового призера Гуаньюй Чжоу благодаря китайским спонсорам. Чемпион того года Оскар Пиастри сядет за руль «Макларена» с 2023-го. Сезон-2020: чемпион — Мик Шумахер, и он пошел в Ф1, а вместе с ним в «Хаас» отправился Мазепин, занявший пятое место, а Юки Цунода стал третьим, и его забрала «АльфаТаури» (Шварцман был четвертым). В общем, справедливости в мире автоспорта мало. Об этом в недавнем интервью «СЭ» говорил наш пилот Анатолий Хавалкин, который стал чемпионом Европы по картингу и повторяет путь Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Роберт Шварцман. Фото Global Look Press

Рента-драйверы — типичное явление в автогонках

Шварцман не открывает Америку, когда намекает на блат — Ф1 известно явление рента-драйверов, когда место в команде покупается спонсорами пилота. По правде говоря, с помощью денег в «Формулу» заходило большинство российских пилотов — и Виталий Петров, и Сергей Сироткин, и Никита Мазепин. Другое дело, что это совершенно не значит блата — тот же Петров отвыступал на достойном уровне три сезона. Лэнс Стролл гоняет в «Астон Мартине» благодаря своему отцу и в последнее время блистает обгонами, а на последнем «Гран-при США» провел несколько кругов в тройке.

А вот многочисленные посланцы из Индонезии (Рио Хариянто) или Индии (Карун Чандхок) в «Формуле-1» не задержались. Мик Шумахер тоже, несмотря на фамилию, может оказаться за бортом. Блат позволил выступать в гонках Николасу Латифи — там тоже фигурировали деньги отца, и канадец даже напрямую повлиял на исход чемпионата-2021 своим вылетом в Абу-Даби. Но больше «Уильямс» держать его не хочет. Теперь путь Латифи — в другие серии, возможно, даже американскую IndyCar, где собирается все больше бывших пилотов «Формулы-1» или тех, кто проходил в ней тесты — таких уже с десяток в пелетоне. По сути, теперь у Шварцмана такие же думы — что делать с карьерой. И IndyCar пусть и экзотический вариант, но отнюдь не иррациональный. А какие альтернативы? Электрическая формула Е? Гонки на выносливость? ДТМ? В Америке большой рынок, и там выступает немало европейцев, которые также прошли «Формулу-2».

Отдельная проблема — сейчас в «Формуле-1» только 10 команд и 20 мест. В Ф1 хотел вернуться американец Марио Андретти со своей американской командой, поговаривают о планах «Ауди» и «Порше». Но пока рост популярности серии не сказывается на расширении числа мест — хотя еще в 1990-х в ней участвовали по 20 команд, и в квалификации пилоты боролись за право участвовать в «Гран-при». Просто гоняться в «Формуле-1» — очень дорого. И Шварцман тоже с этим столкнулся.