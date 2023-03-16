Тупик для «Феррари» и Хэмилтона? «Гран-при Саудовской Аравии» может стать ключевым этапом сезона

Предстоящая гонка в Джидде должна утвердить расклады в группе лидеров.

После более чем пресного начала в Бахрейне «Формула-1» продолжит свое ближневосточное турне в аравийской Джидде. Учитывая последние штрафы, форс-мажоры и другие кризисы в стане фаворитов, а также в целом непредсказуемый характер этапа в Саудовской Аравии (вспомнить хотя бы ракетную атаку посреди «Гран-при» прошлого года), на этот раз зрителей должно ожидать гораздо более захватывающее зрелище.

Лихорадка Ферстаппена

Словно не заметив, что интрига в текущем чемпионате тает на глазах, паддок «королевских гонок» в промежутке между «Гран-при» продолжил поставлять новости о неудачах главных конкурентов недосягаемого «Ред Булл». Сначала Льюис Хэмилтон в привычной манере сделал два взаимоисключающих заявления, раскритиковав «Мерседес» за неудачную концепцию болида, а чуть погодя выразив «стопроцентную приверженность» команде «трехлучевых». При этом вторую реплику семикратному чемпиону пришлось давать уже на фоне слухов о его переходе в «Феррари». Из столь неприкрытой и поэтому непривычной для современного политкорректного мира «Ф-1» критики работодателя журналисты незамедлительно сделали вывод о разладе в «Мерседес» и сосватали Хэмилтона в Маранелло как единственный альтернативный вариант.

При этом прессу совсем не смутил тот факт, что практически параллельно они же сами рассказывали о кризисе не меньших масштабов уже в «Феррари». Зацепившись за недавнее увольнение Давида Санчеза, руководившего в Скудерии разработкой аэродинамики, медиа раскрутили историю о «чистках», которые проводил новый шеф Фредерик Вассер, пока не натолкнулся на сопротивление со стороны головного концерна «Фиат». В итоге все это, по слухам, вкупе со сходом в первой же гонке настолько смутило Шарля Леклера, что уже он задумался о смене коллектива.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Являются ли все эти инсайды чем-то близким к реальности или просто заполняют инфополе, пустое после не самого впечатляющего начала сезона, до конца неясно. Если смотреть на ситуацию объективно, то преследователи «Ред Булл» и без интриг подходят к новому «Гран-при» не в лучшей форме. «Феррари» вызывает сомнения надежностью, а «Мерседес» действительно оказался заложником неудачной концепции болида без понтонов, которую раскритиковал Хэмилтон. Интересно, что накануне второго этапа «лихорадит» не только преследователей Ферстаппена, но и самого Макса, причем в прямом смысле слова. Из-за расстройства желудка голландец как минимум прилетит в Джидду только к пятнице и пропустит все мероприятия перед заездами.

Шанс для темных лошадок

Неопределенность практически со всем классическим топ-3 накануне этапа может привести к неожиданным результатам и внезапному успеху темной лошадки. Но вопреки символизму речь здесь вряд ли пойдет про лидера «жеребцов из Маранелло» Леклера. Монегаск, разменявший за уик-энд в Сахире сразу оба разрешенных на сезон блока электроники для силовой установки своей «Феррари», получит в Джидде штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решетке. С учетом крайне аварийного характера трассы перспективы тех, кто начинает гонку из глубины пелотона, не вселяют уверенности — например, оба предыдущих «Гран-при» уже в первые полчаса прерывались из-за крупных аварий пытавшихся прорваться вперед пилотов.

Шарль Леклер. Фото AFP

Трудности одних, впрочем, вполне могут обернуться выигрышем для их же соперников или напарников по команде. Так, если второму номеру «Феррари» Карлосу Сайнсу удастся провести сильную субботу и стартовать с первых рядов, то испанец сможет претендовать в том числе на победу. При почти гарантированном появлении сейфети-кара отрывы будут нивелироваться, а скорость «Феррари» должна стать дополнительным козырем. По заявлениям конкурентов из «Ред Булл», Скудерия прямо сейчас обладает самым мощным мотором в чемпионате, и длинные прямые Корниша позволят раскрыть весь потенциал красной машины. Менее реалистичными выглядят шансы на вторую победу в Саудовской Аравии Хэмилтона: по сравнению с триумфом 2021 года в распоряжении Сэра Льюиса и его напарника Джорджа Расселла находится все-таки менее конкурентный болид. Третьей силой, которая по-настоящему сможет воспользоваться намечающимся хаосом в Джидде, скорее станет тандем «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо. Именно предстоящий этап покажет, насколько подкреплены амбиции британского коллектива и не был ли подиум в Бахрейне разовой удачей.

Аналогичную проверку, к слову, предстоит пройти и «Ред Булл». Ведь если оценивать максимально беспристрастно, то пока мы видели доминирующий перформанс «быков» только на одном довольно специфичном треке в Сахире. Поэтому выступив на том же уровне второй раз подряд на сложной и рискованной трассе, команда Макса Ферстаппена докажет, что в этом сезоне находится в другой лиге.

Расписание «Гран-при Саудовской Аравии»

17 марта

16.30. Первая практика

20.00. Вторая практика

18 марта

16.30. Третья практика

20.00. Квалификация

19 марта

20.00. Гонка

Джидда Корниш

Длина круга — 6174 м

Количество кругов — 50

Дистанция гонки — 308,45 км

Эрик Расулев